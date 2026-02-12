A través de redes, Jesús Ramírez Cuevas compartió un comunicado con el que denunció ser víctima de una campaña, además de que negó estar involucrado en corrupción y tener nexos criminales.

“En días recientes se ha desatado una campaña contra mi persona en medios de comunicación y en redes sociales. Y como dice el refrán: la calumnia, la mentira, cuando no mancha, tizna” Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas acusa que hay una campaña de difamación en su contra

El coordinador de Asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, denunció que en los últimos días se ha lanzado una campaña que tiene la clara intención de difamarlo.

Ante ello, el funcionario aseveró que los señalamientos en su contra por presuntos actos de corrupción o nexos criminales son "mentiras y ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas".

Jesús Ramírez Cuevas denuncia campaña de difamación (@JesusRCuevas/X)

En ese sentido, Jesús Ramírez Cuevas advirtió que los señalamientos que se le han hecho no han sido acompañados en ningún caso por pruebas que puedan respaldar las acusaciones.

Por tal motivo, afirmó que los supuestos casos de corrupción y relaciones con delincuentes por los que ha sido señalado, son completamente falsos y producto de la mala fe.

Jesús Ramírez Cuevas responde a autores de campaña en su contra

Sin mencionar nombres, Jesús Ramírez Cuevas afirmó que los responsables de la campaña negra son 2 personajes que están unidos por el “deseo de venganza y el interés de golpear” a la 4T.

Así lo indicó en referencia a Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, quienes publicaron el libro “Ni venganza ni perdón” en el que acusan al funcionario de corrupción y nexos con criminales.

“Los supuestos casos de corrupción, desvío de recursos públicos, relaciones con delincuentes son absolutamente falsos, producto de la imaginación o de la mala fe de los autores (dos personajes que los une el deseo de venganza y el interés de golpear al movimiento de la Cuarta Transformación y que de esa manera se colocan al servicio de intereses extranjeros)” Jesús Ramírez Cuevas

Sobre dicho libro, afirmó que se trata de un texto que está a la altura de las publicaciones que décadas atrás se hicieron con el fin de desprestigiar la lucha del movimiento estudiantil en 1968.

Además recordó que uno de los implicados en la campaña y autores del libro, Julio Scherer Ibarra, dejó el cargo de consejero Jurídico de Presidencia por acusaciones de tráfico de influencias y extorsión.

En cuanto a Jorge Fernández Meléndez, resaltó que en su momento salió en defensa de la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Jesús Ramírez Cuevas niega corrupción o nexos criminales; reta a detractores presentar pruebas en tribunales

En su denuncia por la campaña en su contra, Jesús Ramírez Cuevas también dejó en claro que contrario a los señalamientos, no ha incurrido en corrupción y tampoco tiene nexos criminales.

Sobre ello, destacó que nunca ha usado recursos públicos para fines personales o políticos y tampoco ha intervenido en el proceder de organizaciones sociales, sindicatos o movimientos.

Además, sostuvo que durante toda su vida he rechazado el clientelismo y la corrupción política, mismo caso de “la destrucción de la naturaleza y la explotación de las personas”.

También apuntó que nunca ha “establecido relaciones personales o políticas con delincuentes", ni tampoco con empresarios o banqueros faltos de escrúpulos con la población.

Incluso negó haber participado en la organización o el financiamiento de campañas electorales y menos, dijo, ha promovido el financiamiento privado a favor de candidatos.

Debido a lo anterior, Jesús Ramírez Cuevas lanzó un reto a los autores de los ataques en su contra, pues los conminó a presentar alguna prueba de sus acusaciones ante los tribunales.