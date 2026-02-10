Claudia Sheinbaum ha desmentido los rumores de renuncia de Jesús Ramírez Cuevas, quien fuera el vocero principal y coordinador de Comunicación Social de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que “es un hombre de principios”.

“No, Jesús está trabajando con nosotros, no tiene porqué presentar su renuncia. Como lo he dicho muchas veces, Jesús lo conozco desde que estuvimos juntos en el Movimiento, bueno desde antes del Movimiento, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias y él estaba en el CCH Naucalpan. Es un hombre de principios y sigue colaborando con nosotros.” Claudia Sheinbaum

Jesús Ramírez Cuevas, considerado un operador político importante y muy cercano al expresidente, ha sido acusado de haber impulsado y diseñado un decreto presidencial que habla sobre una "compensación vitalicia por justicia social" para los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Claudia Sheinbaum disipa rumores sobre renuncia de Jesús Ramírez

Durante su conferencia matutina de este 10 de febrero, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el rumor de la supuesta salida de Jesús Ramírez Cuevas, los cuales surgieron tras la publicación del libro de Julio Scherer Ibarra, “Ni venganza ni perdón: una amistad al filo del poder”, quien fuera exconsejero jurídico de AMLO, el cual acusa a Ramírez Cuevas de afectar al movimiento de la 4T.

Y es que cabe mencionar que el rumor de la renuncia de Jesús Ramírez explotó en redes sociales y algunos medios opositores que aseguraban hubo una “discusión acalorada” con la presidenta Sheinbaum.

¿De que se le acusa a Jesús Ramírez y por qué surgió el rumor de su renuncia?

Tras la publicación del libro de Scherer Ibarra, se ha acusado a Jesús Ramírez Cuevas de haber usado un decreto presidencial publicado el 25 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que estableció una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores de LyFC, la empresa eléctrica liquidada en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón.

Esto lo habría usado como herramienta de operación política y la cual supuestamente causó un perjuicio al erario de al menos 27 mil millones de pesos según un estudio del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Esto después de publicarse el 29 de agosto una fe de erratas que amplió el padrón de beneficiarios, incluyendo a personas que ya habían recibido liquidaciones previas.

También en el libro se revela que este dinero se usó para beneficiar aliados políticos, intervenir en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) e incluso apoyar precandidaturas como la de Clara Brugada para jefa de gobierno de la CDMX).

Hasta finales de 2023, se habían beneficiado a unas 7 mil 133 personas, con un gasto ejercido de 3 mil 537 millones de pesos en pagos mensuales, anuales adicionales y un seguro de vida de 350 mil pesos por persona, con 100% para mujeres como acción afirmativa.

Si bien el rumor sobre una supuesta renuncia de Ramírez Cuevas sigue en redes, la declaración de la presidenta Sheinbaum lo frenó disipando los rumores de su salida e incluso se ha acusado de una campaña de desprestigio en su contra aprovechando la salida de Scherer, quien ya ha tenido conflictos públicos con el círculo cercano de AMLO.