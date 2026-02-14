La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, acusó que los ataques dirigidos a Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de Asesores de la Presidencia, buscan golpear a la 4T.

Esto luego de que el propio Jesús Ramírez Cuevas denunciara ser víctima de una campaña en su contra, rechazando los señalamientos de presunta corrupción y nexos criminales.

Luisa Alcalde respalda a Jesús Ramírez Cuevas tras ataques en su contra; ha “contribuido mucho” a la 4T, asegura

A través de redes sociales, Luisa Alcalde expresó su respaldo a Jesús Ramírez Cuevas y afirmó que los ataques recientes en su contra forman parte de una ofensiva dirigida al movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

La dirigente nacional de Morena destacó que Ramírez Cuevas es un compañero de movimiento que “ha contribuido mucho” al crecimiento y posicionamiento de la 4T.

Muestra de ello, recordó que el coordinador de Asesores de la Presidencia fue el primer director del periódico “Regeneración”, el cual aseguró rompió el cerco informativo y buscó refutar la información que surgía desde la derecha.

Luisa Alcalde acusa que ataques a Jesús Ramírez Cuevas buscan golpear a la 4T (Captura / X)

De acuerdo con Luisa Alcalde, esa labor demuestra el compromiso de Ramírez Cuevas con la construcción y defensa de la 4T.

Además, su posicionamiento se da en un contexto en el que Morena busca mantener cohesión interna de cara a las elecciones 2027, así como la consolidación de la administración encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.