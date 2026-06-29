Clara Brugada mandó un mensaje a Samuel García al señalar que la “Ciudad de México (CDMX) no necesita regalar cerveza para ser la mejor sede del Mundial 2026″ del país.

Algunos otros estados incluso distribuyen y regalan alcohol para que llegue gente al Mundial y aquí en la CDMX pues sucede lo contrario Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Aunque Clara Brugada no mencionó directamente a Samuel García, en los últimos días Nuevo León se viralizó por la promesa de alcohol gratis durante el Marruecos vs Países Bajos en Monterrey.

La situación contrasta al FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX, donde se prohibió el consumo y se llevaron a cabo operativos contra el alcohol para promover un ambiente familiar.

Clara Brugada presume que en la CDMX la afición se reúne sin incentivos

Durante su conferencia de prensa, Clara Brugada celebró que, a diferencia de otros estados, como Nuevo León, la capital no tuvo que traer bandas y regalar alcohol para concentrar gente.

mientras en otros estados de la República deben traer grupos enormes buenísimos para juntar gente aquí sin grupos y sin nada se junta la población y más bien tratamos de descentralizar Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Brugada enfatizó que en la capital sucede lo contrario, pues la población se reúne de forma espontánea y pacífica sin necesidad de consumir alcohol o recibir otro incentivo.

“La mejor afición es la CDMX”, destacó la jefa de gobierno, en tanto que el secretario de gobierno informó que, hasta ahora, se han decomisado casi 40 mil latas de cerveza y más de 500 botellas de alcohol en la capital.

Gobierno de CDMX planea extender puntos para ver el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Nuevo León regalará cerveza por el Países Bajos vs Marruecos

Samuel García anunció que habrá cerveza y comida gratis para que los aficionados disfruten del partido Países Bajos vs Marruecos, el último del Mundial 2026 en Nuevo León.

Los lugares donde habrá cerveza gratis son: