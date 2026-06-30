En conferencia de prensa la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel ha lanzado un dardo al gobernador de Nuevo León, Samuel García por regalar cerveza durante el Fan Fest del Mundial 2026 en Monterrey.

“Es un acto irresponsable del gobernador de Nuevo León esto de estar regalando cervezas no está bien se debe dedicar el recurso público para ello, debe haber más atención de parte del gobernado para su pueblo”.

Señalamiento que se da luego de que Samuel García anunció la entrega de hasta 20 mil cervezas gratuitas con Grupo Modelo y comida en el Fan Fest de Monterrey por los partidos del Mundial 2026, medida que causó fuertes críticas ante la creciente en los problemas de desabasto de agua y seguridad en el estado.

Samuel García tiene a Nuevo León en el abandono

Tras la crítica de Ariadna Montiel a Samuel García por regalar cerveza, la dirigente de Morena apuntó que este es el reflejo del abandono que tiene el gobernador en Nuevo León.

“El estado está en abandono gubernamental, tal y como el gobernador lo dijo que está en estado de festejo…Los gobiernos deben estar en el resguardo… ningún gobernante debería ausentarse, por lo que hemos denunciado una corrupción sistemática del gobierno del estado de Nuevo León”.

A lo que refrendó la “frivolidad” de Samuel García ante los pobladores del estado de Nuevo León atendiendo primero la fiesta del Mundial 2026, en vez de las carencias a las que el estado se encuentra.

Morena planea denunciar a Samuel García ante la FGR

Ante la crítica a Samuel García por regalar cerveza, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel aseveró el plan de una denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR).

“Ya lo denunciamos hace algunas semanas allá en Nuevo León, planteamos la denuncia, se ha hecho en la Fiscalía General de la República. Vamos a seguir haciendo las denuncias correspondientes”.

Esto en referencia ante la sospecha de Morena sobre si se utilizaron recursos públicos para que Samuel García regalará cervezas, además de señalar al gobernador de Nuevo León de corrupción y promoción personalizada.