A falta de dos semanas para que termine el mundial, el FIFA Fan Festival de Monterrey anunció a Carin León como el último invitado musical que tendrá en su cartel.

Con Carin León se espera cerrar con broche de oro todo lo relacionado a las actividades del FIFA Fan Festival de Monterrey.

Carín León dará el último concierto en el FIFA Fan Festival de Monterrey

A través de sus redes sociales, Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció el concierto de Carín León para cerrar el FIFA Fan Festival de Monterrey.

Carín León en el cierre del FIFA Fan Festival de Monterrey (Especial)

El concierto de Carin León será el próximo 19 de julio de 2026, el día en el que se transmitirá la final del Mundial 2026 en el FIFA Fan Festival de Monterrey.

La entrada general será libre, aunque limitada por el cupo que tenga el lugar asignado en el Parque Fundidora, por lo que los fans deberán de llegar temprano si quieren asegurar lugar.

Por su parte, la zona VIP y General Plus estarán reservadas para todos aquellos que compren su boleto a través del sistema Ticketmaster.

¿A qué hora estará Carin León en el FIFA Fan Festival de Monterrey?

La presentación de Carin León en el FIFA Fan Festival de Monterrey será después del final de partido del Mundial 2026, por lo que no hay un horario asignado como tal.

La transmisión de la final del Mundial 2026 en el FIFA Fan Festival de Monterrey será a la 1:00 p.m. del mencionado 19 de julio.

Si el partido se resuelve en el tiempo regular, terminaría alrededor de las 3:00 p.m., por lo que Carin León se iría presentando entre 3:30 p.m. y 4:00 p.m.

Para que lo tengas en mente si deseas asistir tanto al partido, como a la presentación de Carin León en el cierre del FIFA Fan Fest de Monterrey.

No se sabe cuánto va a durar la presentación de Carin León, pero se espera que sea alrededor de una hora, para despedir el evento por todo lo alto.