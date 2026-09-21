Citlalli Hernández, coordinadora de Morena rumbo a las elecciones 2027, respaldó el planteamiento de Sheinbaum sobre la soberanía de México y sostuvo que la “injerencia extranjera también es violencia”.

“La injerencia también es violencia porque es real”. Citlalli Hernández, coordinadora de Morena

La morenista hizo referencia a las declaraciones que Claudia Sheinbaum realizó durante su visita a Sinaloa, donde afirmó que la injerencia extranjera no resuelve los problemas, sino que provoca violencia.

Citlalli Hernández coincide con Sheinbaum sobre la injerencia extranjera y la violencia en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado de Sinaloa el pasado domingo 20 de septiembre, como parte de su gira nacional para la presentación del Segundo Informe de Gobierno.

Citlalli Hernández responde en defensa de Sheinbaum: “La injerencia extranjera también es violencia” (Presidencia)

Desde Sinaloa, Claudia Sheinbaum defendió la soberanía nacional y atribuyó el tema de la violencia en el estado a la injerencia extranjera:

“Aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre, la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? ¡Soberanía!”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante una mesa de debate en el programa de López-Dóriga, Citlalli Hernández retomó las declaraciones de Sheinbaum y dijo que la injerencia no solo provoca violencia, sino que es violencia en sí misma.

En su intervención, Citlalli Hernández aclaró que hablar de los efectos de la injerencia extranjera no significa dejar de combatir al crimen organizado ni renunciar a obtener resultados en materia de seguridad.

Respecto a las críticas de Carolina Viggiano sobre el planteamiento de Sheinbaum, Citlalli Hernández dijo que la postura de la presidenta es más profunda que sus interpretaciones, pues busca la estabilidad del país.