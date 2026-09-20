La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa su gira por el Segundo Informe de Gobierno, ahora en Sinaloa, en donde defendió la soberanía nacional.

Claudia Sheinbaum recordó que “la injerencia provoca violencia” por lo que llamó a la cooperación para el desarrollo, asegurando que esto trae paz.

Claudia Sheinbaum sostiene soberanía para México desde Sinaloa

La mandataria Claudia Sheinbaum, habló durante su visita a Sinaloa por el Segundo Informe de Gobierno, sobre el respetar la soberanía nacional.

La presidenta externó que la injerencia “no resuelve los problemas”, apuntando que el gobierno federal busca generar paz en Sinaloa, y en todo México.

“Aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre, la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? ¡Soberanía!”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, la presidenta sostuvo que a la perspectiva del gobierno que encabeza, el desarrollo y la cooperación es la mejor alternativa para tener paz en México.

“La cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz, no queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro y lo que quiere Sinaloa y el país completo es justicia, libertad y soberanía”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum también recordó que el rumbo de Sinaloa y de México es definido por el pueblo.