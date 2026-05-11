Durante su conferencia mañanera este 11 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que anunciará esta semana a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

Sin embargo, Sheinbaum no dio más detalles sobre la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, que llegará al cargo, tras la salida de Citlalli Hernández Mora el pasado 17 de abril de 2026.

¿Quién será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres?

Hasta ahora, no se tiene claro quién será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, sin embargo, Sheinbaum ya dijo que será anunciada esta semana.

Luego de que anteriormente, la presidenta Sheinbaum confirmó estar evaluando algunos perfiles entre varias “compañeras” para asumir el cargo de la Secretaría de las Mujeres.

Aunque, no hay nada claro, el nombre de Ingrid Gómez Saracibar es el cual ha resonado para ser la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres y posible sucesora de Citlalli Hernández.

Ingrid Gómez Saracibar quien actualmente se desempeña como subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencia y cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración pública, sin embargo, deberemos esperar al anunció oficial de Sheinbaum.

Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres (@ingrid_gomezsaracibar / Instagram )

Organizaciones urgen a Sheinbaum para nombrar a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres

A casi un mes de la renuncia de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres, organizaciones ya urgen a Sheinbaum para nombrar a la nueva encargada.

Luego de que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), así como la Red Nacional de Refugios (RNR) expresaron a La Jornada, la urgencia para nombrar a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

Esto con el objetivo de no ver rezagos en sobre la atención a la mujeres en casos de igualdad, violencias contra las mujeres, feminicidios y demás compromisos con los derechos humanos de las mujeres.