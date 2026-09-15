Luego de que Carlos Torres fue elegido como coordinación en defensa de la transformación en Michoacán, Raúl Morón si dijo convencido de que el caso Carlos Manzo afectó sus aspiraciones.

Cuestionado sobre si el asesinato del alcalde de Uruapan influyó en la contienda interna de Morena, el senador señaló que todo lo que ha ocurrido encausó el resultado final.

A pesar de lo anterior, Raúl Morón afirmó que se mantendrá en unidad y a favor del proyecto que encabezará Carlos Torres rumbo a las elecciones 2027 por el gobierno del estado.

Raúl Morón. Caso Carlos Manzo (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Raúl Morón acepta que asesinato de Carlos Manzo afectó sus aspiraciones por gobierno de Michoacán

El lunes 14 de septiembre la dirigencia de Morena en el estado de Michoacán concluyó su proceso interno para la designación de su candidato a la gubernatura en las elecciones 2027.

La contienda se decantó a favor de Carlos Torres, ex secretario de Gobierno y ex fiscal de Michoacán, ante lo cual el aspirante a la candidatura, Raúl Morón, señaló que varios factores influyeron.

Abordado por medios de comunicación, Raúl Morón señaló que todos los hechos ocurridos a lo largo del proceso interno y previo al mismo, afectaron el resultado, incluido el asesinato de elige a el.

“Todo cuenta. Y la verdad es que todo lo que se hizo a favor o en contra cuenta en este proceso que, digamos, de consolidación”, Raúl Morón

Sobre ello, el senador recordó que en junio compareció ante la Fiscalía General del Estado en calidad de testigo por dicho crimen, marco en el que negó categóricamente cualquier vínculo con los hechos.

No obstante, evitó polemizar, pues rechazó que el impacto mediático y del caso Carlos Manzo hayan influenciado en el proceso, aunque acusó que el veredicto interno ya estaba tomado.

Raúl Morón garantiza unidad pese a resultado adverso

Tras confirmarse el triunfo de Carlos Torres en las encuestas internas de Morena para coordinar la defensa de la transformación en Michoacán, Raúl Morón aseguró que respetará el veredicto.

Aunque reconoció sentir tristeza, el legislador dejó en claro que no mantendrá posturas de confrontación ni disputas con la dirigencia o con el perfil seleccionado como candidato.

En ese sentido, Raúl Morón enfatizó la importancia de entablar un diálogo directo con sus simpatizantes para procesar la resolución y lograr un periodo de acoplamiento.

Finalmente, reiteró su convicción con los principios de la izquierda y el proyecto de la Cuarta Transformación, además de que descartó la posibilidad de buscar la candidatura con el PT u otro partido.