Carlos Galindo, jefe de Gabinete de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, resultó herido la mañana del 15 de septiembre de 2026 tras un ataque directo mientras viajaba en su camioneta.

El funcionario recibió dos impactos de bala en la mano, aunque versiones preliminares aclararon que la alcaldesa no se encontraba con él al momento de la agresión.

El hecho ocurrió en la alcaldía de Tecámac, Estado de México, y ya es investigado por autoridades para determinar el móvil y responsables.

Atacan a Carlos Galindo, jefe de Gabinete de Rosi Wong

La mañana de hoy el jefe de Gabinete de la alcaldesa Rosi Wong, recibió dos impactos de bala en la mano tras un ataque directo mientras circulaba en su camioneta Honda CR-V color negro.

Sobre la información preliminar se menciona que junto a Carlos Galindo viajaba su chofer, quien también recibió impactos de arma de fuego, lo que llevó a su traslado para atención médica, pues se dice que su estado de salud era delicado.

Camioneta de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, es atacada a balazos. (Especial)

Aunque antes se mencionó que Rosi Wong viajaba en el camioneta, esta información ya se desacreditada, pues se informó que la alcaldesa estaba en una Mesa de Paz durante el atentado.

Sin embargo, aún no existe postura oficial por Rosi Wong o la Fiscalía del Estado de México, sobre el atentado contra el funcionario público.