Alejandro Moreno respondió a Claudia Sheinbaum asegurando que “no se arrodilla ante nadie”, luego de que la presidenta de México lo acusara de “agacharse” en sus visitas a Estados Unidos.

“Claudia, arrodillarse es someterse al poder. Yo no. Yo no me arrodillo ante nadie. Mucho menos ante un gobierno extranjero” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

El dirigente nacional del PRI defendió sus denuncias ante organismos internacionales, afirmando que Morena “tiene secuestradas las instituciones” y que no permitirá que la justicia se convierta en un instrumento de venganza política.

“Yo acudo a las instancias internacionales porque, en México, MORENA y su gobierno tienen secuestradas las instituciones, controlan el Congreso, presionan a las autoridades y pretenden utilizar la justicia como arma política” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

En ese sentido, Alito Moreno subrayó que sus viajes a Estados Unidos no son sometimiento, sino acciones para denunciar lo que considera un uso político de la justicia mexicana.

Alejandro Moreno asegura que no se va a quedar callado

Alejandro Moreno aseguró que sus viajes a Estados Unidos no son una muestra de sometimiento, sino una acción para denunciar lo que considera el uso de “la justicia como arma política”.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara a Alejandro Moreno por sus visitas a Estados Unidos para presentar denuncias, el presidente del PRI aseguró que no se va a quedar callado pese a que ha buscado desacreditarlo.

“¿O acaso quieres que me quede callado mientras MORENA utiliza el aparato del Estado para perseguir a sus adversarios? Te equivocas. Di lo que quieras y busca desacreditarme. Vamos a ver quién tiene la razón. Yo voy a denunciar donde sea necesario” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Esto en respuesta a la presidenta, quien calificó a Alito Moreno como“un hombre de dudosa reputación” que se agacha y arrodilla ante Estados Unidos.

“Ahí tienen al presidente del PRI, yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten la visa a los mexicanos…Qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse frente a Estados Unidos, ¿qué se puede esperar de una persona así?” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

“No me voy a arrodillar”: Alejandro Moreno defiende denuncias en Estados Unidos

Por otra parte, Alejandro Moreno aseguró a Claudia Sheinbaum que no se va a arrodillar ni callar y defendió las denuncias que ha realizado ante organismos internacionales en Estados Unidos.

“Tenlo claro, Claudia Sheinbaum. ¡No me voy a arrodillar, no me voy a callar! ¡No voy a permitir que MORENA convierta la justicia mexicana en un instrumento de venganza política!” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Asimismo, aseguró que no tendría la necesidad de acudir a instancias fuera del país “si en México hubiera una justicia verdaderamente independiente”.

Alejandro Moreno aseveró que continuará con las denuncias “donde sea necesario” y llamó al gobierno a permitir que los organismos internacionales “conozcan lo que está ocurriendo en México”.