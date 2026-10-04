El fotógrafo y la reportera de Gamavisión que fueron tropellados durante una transmisión en vivo se encuentran fuera de peligro y en proceso de recuperación, confirmó el director de la empresa, Mario Gámez.

“Ya pasado el susto y recibiendo muchas muestras de apoyo y cariño para Alma de la Rosa Flores y Cristo y para nuestra empresa! Gracias a todos, de corazón” Mario Gámez, presidente de Gamavisión

En un mensaje publicado en X, Mario Gámez señaló que el equipo ya “pasó el susto” y que han recibido muestras de apoyo y cariño por parte de colegas, audiencia y colaboradores.

Reporteros de Gamavisión (Especial)

La publicación recibió cientos de reacciones de usuarios que enviaron mensajes deseando una pronta recuperación y mostrando su apoyo al trabajo periodístico de Gamavisión.

Reporteros de Gamavisión presentan múltiples golpes tras atropellamiento

Fue el 2 de octubre cuando los reporteros Alma de la Rosa y Cristo Morales fueron atropellados mientras cubrían un deslave en la avenida Morones Prieto.

Tras el impacto transmitido en vivo, ambos fueron trasladados de emergencia a un hospital de Monterrey, Nuevo León, para recibir atención médica especializada.

Luego de estudios médicos, se confirmó que Alma de la Rosa presentó múltiples golpes y contusiones, aunque los estudios realizados no reportaron fracturas.

En el caso de Cristo Morales, inicialmente se temió que tuviera una fractura en el tobillo izquierdo. Sin embargo, los estudios descartaron fracturas o daños mayores en su cuerpo.

Reporteros de Gamavisión (Especial)

Conductor que atropelló a reporteros de Gamavisión fue detenido

Tras el accidente, las autoridades permanecieron en el lugar para atender a las personas heridas y manejar las consecuencias del deslave y el incidente vial.

Como parte de las investigaciones, el conductor de la camioneta fue identificado como un joven de 19 años, quien quedó a disposición de oficiales de Monterrey.