Alejandro Moreno Cárdenas reaccionó con dureza al caso de Rubén Rocha Moya en Estados Unidos y lanzó advertencias sobre sus posibles consecuencias económicas y políticas.

“Al PRI y en lo personal, a mí me pueden acusar de todo lo que quieran: calumnias, mentiras, pero de tener un pacto con los narcos, jamás. Hay que investigarlos, perseguirlos y destruir los cárteles. Nosotros no somos pendejos para gobernar; sabemos hacerlo y lo hemos hecho bien durante muchos años” Alito Moreno, senador y dirigente nacional del PRI

En conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores, Alito Moreno criticó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se vincula con el Cártel de Sinaloa y otros presuntos delitos.

Durante su intervención, el líder priista utilizó palabras altisonantes para defender la postura de su partido.

Moreno reiteró que, aunque puede enfrentar diversas acusaciones, nunca ha tenido vínculos con el crimen organizado.

Además, defendió los gobiernos del PRI al asegurar que “han dado resultados” en el país.

Alito Moreno advierte riesgo para el T-MEC por caso Rocha Moya

El dirigente del PRI también alertó sobre un posible impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Señaló que las decisiones del actual gobierno podrían afectar directamente a millones de familias mexicanas si se deteriora la cooperación internacional.

“No es un tema personal o ideológico: están poniendo en riesgo los intereses nacionales. Las decisiones que tomen tendrán impacto en millones de familias. Destruir el tratado comercial es destruir empleos y oportunidades” Alito Moreno, senador y dirigente nacional del PRI

Moreno advirtió que un manejo inadecuado del caso podría generar incertidumbre económica y afectar el comercio entre ambos países.

🚨🇲🇽 ALITO ADVIERTE RIESGO EN RELACIÓN CON EU POR CASO ROCHA



El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó la negativa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a entregar al gobernador Rubén Rocha Moya.



Señaló que la decisión pone en riesgo la relación bilateral con… pic.twitter.com/sUq94Hvgb4 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 30, 2026

FGR evaluará posible extradición de Rocha Moya a Estados Unidos

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) analizará la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya conforme a la legislación mexicana.

El Gobierno de México ha solicitado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que presente pruebas sólidas para sustentar las acusaciones. Esto permitirá determinar si procede una eventual extradición.

En la conferencia matutina del 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó documentos con supuestos pagos de sobornos a funcionarios del gobierno de Sinaloa, presuntamente incluidos en el expediente estadounidense.

No obstante, dichos documentos fueron cuestionados por carecer de información suficiente para ser considerados concluyentes.

Ante ello, la FGR pidió a las autoridades de Estados Unidos ampliar las pruebas para continuar con la evaluación del caso.