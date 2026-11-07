Citlalli Hernández comparó la situación que enfrenta Ueno Bank en Paraguay con el antecedente del Fobaproa en México, cuyo mal manejo dejó a más de 17 millones de nuevos pobres en los 90’s.

Lo que está pasando en Paraguay recuerda inevitablemente al Fobaproa en México. Citlalli Hernández, presidenta de las elecciones de Morena

La morenista mencionó que en ambos casos están involucrados los sectores de derecha que abogan por la libertad personal, con la cual buscan hacer negocios y crear riqueza a costa de endeudar al pueblo.

Citlalli Hernández compara el caso Ueno Bank con el antecedente del Fobaproa

Citlalli Hernández culpa a la derecha de crisis en Ueno Bank y el antecedente del Fobaproa

En redes sociales, Citlalli Hernández señaló que lo ocurrido en Paraguay recuerda “inevitablemente” al rescate bancario implementado con el Fobaproa en la década de 1990.

Además, criticó a sectores políticos que defienden la libertad económica cuando se trata de ganancias privadas, pero trasladan los costos de las crisis al Estado y a la ciudadanía.

Con la derecha que adora la libertad… pero la libertad de hacer negocios al amparo del poder, quedarse con las ganancias y dejarle las pérdidas y deudas al pueblo. Citlalli Hernández, presidenta de las elecciones de Morena

Según Citlalli Hernández, los responsables de causar crisis tanto en Ueno Bank como en el Fobaproa, son los mismos que atacan al Estado y al mismo tiempo buscan su ayuda cuando les es conveniente.

“Pero cuando las cosas salen mal, ahí sí esperan que el Estado aparezca para pagar la cuenta y repartir las pérdidas”, cerró su mensaje la actual presidenta de elecciones de Morena.

¿Por qué cerró Ueno Bank? El caso que provocó la renuncia de Santiago Peña en Paraguay (Jorge Saenz / AP Photo/Jorge Saenz)

¿Qué fue el Fobaproa y por qué recuerda a lo ocurrido con Ueno Bank?

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue un mecanismo creado en México en 1990 para proteger los depósitos bancarios y evitar que una crisis financiera provocara el colapso del sistema bancario.

Sin embargo, cobró relevancia durante la crisis económica de 1994-1995, cuando el gobierno mexicano intervino para rescatar a los bancos que enfrentaban problemas financieros y evitar su quiebra.

El rescate consistió en que el Estado absorbió deudas de instituciones financieras mediante la compra de cartera vencida, una deuda que continúa pagándose en lugar de destinarse a servicios como:

Salud

Infraestructura

Educación

Cultura

Aunque no se trata de casos iguales, la principal semejanza de Ueno Bank y el Fobaproa es el riesgo de que una crisis de una institución financiera privada termine teniendo consecuencias para las finanzas públicas.