Claudia Sheinbaum fue recibida entre aplausos y gritos de “¡Presidenta, presidenta!” al llegar este viernes 6 de noviembre de 2026 al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en Chiapas.

La mandataria arribó en un vuelo comercial procedente de la Ciudad de México y fue saludada por pasajeros, además del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en el aeropuerto chiapaneco.

La visita contempla actividades del 6 al 8 de noviembre, con eventos de programas sociales, la inauguración del puente Rizo de Oro y acciones de vivienda en la entidad.

¿Qué actividades contempla la gira de Claudia Sheinbaum en Chiapas?

Tras su llegada, Sheinbaum comenzó una agenda de tres días en la entidad, acompañada por Ramírez Aguilar durante el inicio de su recorrido oficial.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

El primer acto está programado para este viernes 6 de noviembre, a las 16:15 horas, en Ocozocoautla de Espinosa, sobre Becas para el Bienestar.

Para el sábado 7, la presidenta encabezará a las 12:00 horas la inauguración del puente Rizo de Oro, ubicado en el municipio de La Concordia.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, Sheinbaum tiene previsto participar en otro acto de Becas para el Bienestar, esta vez en Suchiapa.

La gira concluirá el domingo 8 de noviembre con una actividad del programa Vivienda para el Bienestar, programada a las 11:30 horas en Tuxtla Gutiérrez.

Las actividades forman parte de la agenda presidencial en Chiapas y reúnen anuncios y actos relacionados con infraestructura, apoyos educativos y acceso a vivienda.

La visita se extenderá durante todo el fin de semana, con recorridos por distintos municipios y la participación del gobierno estatal en los eventos previstos.