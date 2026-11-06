Un fuerte incendio en un ducto de Pemex, ubicado en el municipio de Tototlán, en el estado de Jalisco, dejó un saldo de tres lesionados con quemaduras graves.

De acuerdo con el reporte, dos hombres presentan afectaciones en el 40% de su cuerpo, en tanto una mujer sufrió quemaduras en el 90% y fue trasladada rápidamente a una clínica ubicada en Ocotlán.

Debido a estos hechos, bomberos de Protección Civil Jalisco acudieron al lugar para atender la emergencia y sofocar las llamas que afectan una gran extensión de terreno.

Incendio en ducto de Pemex en Tototlán deja lesionados con quemaduras graves (@PCJalisco / X)

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