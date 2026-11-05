El caso Ueno Bank derivó en el anuncio de una petición de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por ser presunto responsable de conflicto de interesés y estar vinculado a la quiebra del banco.

El caso tiene señalamientos de haber intervenido como presidente a través del Banco Central de Paraguay (BCP) para beneficiar a exsocios comerciales, de haber puesto a exdirectivos de Ueno Bank en el BCP y haber sido accionista de esa misma empresa siendo presidente del país.

La oposición justifica que el presidente Santiago Peña debe irse mediante juicio político debido a que la sociedad perdió la confianza en él.

Diputados discutirá juicio político contra Santiago Peña por conflicto de intereses en caso Ueno Bank

La crisis ha hecho que el miércoles 4 de noviembre legisladores opositores presentaran una petición de juicio pilítico por presunto conflicto de interés y nombramientos en la administración pública.

Este jueves 5 de noviembre se tiene programada una sesión extraordinaria a las 10:00 horas en la Cámara de Diputados para discutir la presentación de un juicio político que necesita dos terceras partes de votos para pasar al Senado.

Santiago Peña fue accionista hasta marzo de 2025 de Ueno Holding, el grupo empresarial propietario de Ueno Bank. Su presidencia inicio desde 2023.

Cronología: así inicio la quiebra de Ueno Bank

La quiebra de Ueno Bank que afecta a alrededor de tres millones de clientes empezó así: