El caso Ueno Bank derivó en el anuncio de una petición de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por ser presunto responsable de conflicto de interesés y estar vinculado a la quiebra del banco.
El caso tiene señalamientos de haber intervenido como presidente a través del Banco Central de Paraguay (BCP) para beneficiar a exsocios comerciales, de haber puesto a exdirectivos de Ueno Bank en el BCP y haber sido accionista de esa misma empresa siendo presidente del país.
La oposición justifica que el presidente Santiago Peña debe irse mediante juicio político debido a que la sociedad perdió la confianza en él.
Diputados discutirá juicio político contra Santiago Peña por conflicto de intereses en caso Ueno Bank
La crisis ha hecho que el miércoles 4 de noviembre legisladores opositores presentaran una petición de juicio pilítico por presunto conflicto de interés y nombramientos en la administración pública.
Este jueves 5 de noviembre se tiene programada una sesión extraordinaria a las 10:00 horas en la Cámara de Diputados para discutir la presentación de un juicio político que necesita dos terceras partes de votos para pasar al Senado.
Santiago Peña fue accionista hasta marzo de 2025 de Ueno Holding, el grupo empresarial propietario de Ueno Bank. Su presidencia inicio desde 2023.
Cronología: así inicio la quiebra de Ueno Bank
La quiebra de Ueno Bank que afecta a alrededor de tres millones de clientes empezó así:
- Del 5 al 6 de junio de 2026 la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Paraguay inició una investigación preliminar a Ueno Bank por créditos otorgados.
- 15 de junio de 2026: Ueno Bank realiza la adecuación de límites de créditos a empresas vinculadas tras observaciones de la superintendencia.
- Primera quincena de septiembre de 2026: la investigación preliminar presenta resultados al Banco Central de Paraguay y emprende una investigación formal.
- 29 de octubre de 2026: Ueno Bank anuncia al Banco Central de Paraguay que no podrá reponer alrededor de 70 millones de dólares por una caída en su solvencia.
- 1 y 2 de noviembre de 2026: Surgen versiones de un plan de capitalización de urgencia por 100 millones de dólares e interés de otro banco de comprar Ueno Bank, pero no se concretaron.
- 3 de noviembre de 2026: el presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale Cardoni y otros directivos fueron detenidos por lesiones de confianza yt otros delitos.
- 3 de noviembre de 2026: Ueno Bank congela operaciones, suspende app, cajeros y tarjetas y el BCP solicita el embargo preventivo de bienes por más de 70 millones de dólares y 1.6 billones de guaraníes.
- El 4 de noviembre de 2026 se anuncia el posible juicio político y se congelan ahorros y depósitos en Ueno Bank.
- 5 de noviembre de 2026: si es aprobado el juicio político en Cámara de Diputados pasará al Senado, donde también requerirá dos terceras partes de votos.