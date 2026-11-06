Cinco exdirectivos de Ueno Bank fueron detenidos en Paraguay luego de la crisis que desató el cierre de la institución financiera. La foto de su arresto ya circula en redes sociales y medios locales.

La imagen comenzó a difundirse este viernes 6 de noviembre, tras su detención. Reportes indican que los cinco exdirectivos de Ueno Bank fueron trasladados a la antigua cárcel de Tacumbú.

Filtran foto de cinco exdirectivos de Ueno Bank bajo custodia policial en Paraguay

Ha comenzado a trascender la foto de cinco exdirectivos de Ueno Bank detenidos por las irregularidades detectadas en la institución, que dejó sin acceso a sus ahorros a más de 3 millones de paraguayos.

Difunden foto de cinco exdirectivos de Ueno Bank detenidos en Paraguay (Redes sociales)

Las fotografías muestran a los hombres esposados y bajo custodia policial mientras ingresaban al Centro Nacional de Prevenidos, en Asunción. Entre los cinco exdirectivos de Ueno Bank que aparecen en las imágenes se encuentran:

Federico Miguel Vázquez Villasanti Juan Manuel Gustale Cardoni Alejandro Gómez Abente Julio Daniel Rey Fernández Diego Fernando Duarte Schussmuller

La detención forma parte de una investigación del Ministerio Público de Paraguay contra integrantes y antiguos responsables de Ueno Bank, luego de que el Banco Central presentara una denuncia por presuntas irregularidades.

Cabe mencionar que la detención de estos cinco exdirectivos de Ueno Bank forman parte de la imputación de la Fiscalía General a 27 personas ligadas al caso por distintos posibles delitos como:

Lesión de confianza

Tentativa de estafa

Conducta indebida en situaciones de crisis

¿Por qué cerró Ueno Bank? El caso que provocó la renuncia de Santiago Peña en Paraguay (Jorge Saenz / AP Photo/Jorge Saenz)

Exdirectivos de Ueno Bank permanecerán en prisión preventiva tras crisis en Paraguay

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, determinó la prisión preventiva para los cinco exdirectivos que aparecen en la foto que ha comenzado a difundirse.

Además de estas cinco imputaciones, un juez también dictó prisión preventiva contra Miguel Frutos Ángel Almada, síndico titular de Ueno Bank, quien permanecerá recluido en el penal de Emboscada.

En tanto, otras dos exdirectivas de Ueno Bank, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, recibieron arresto domiciliario con monitoreo mediante tobilleras electrónicas.