El universo de Stranger Things continuará expandiéndose con una precuela llamada: Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, una nueva serie live actionl que Netflix confirmó este 6 de noviembre, durante el Stranger Things Day.

De acuerdo con lo revelado, la producción de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, precuela de la serie original de Netflix, llegará a la plataforma en 2028 y explorará una historia situada décadas antes de los acontecimientos de Hawkins.

La nueva entrega Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, fue creada por Matt y Ross Duffer, junto con Kate Trefry, guionista veterana de la serie original y responsable de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Además, contará con Shawn Levy como productor ejecutivo.

¿De qué tratará Otros Mundos, la precuela de Stranger Things?

De acuerdo con el primer adelanto, la historia de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, precuela de Stranger Things, comenzará el 19 de abril de 1955 en Marion, Nevada, casi 30 años antes de los acontecimientos de la serie original y cuatro años antes de los sucesos de The First Shadow.

Aunque Netflix todavía no revela detalles específicos de la trama ni los nombres del elenco de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, los creadores adelantaron que esta producción tendrá nuevos héroes, villanos y una mitología propia dentro del universo de Stranger Things.

Netflix anuncia precuela de Stranger Things: Otros mundos: Una aventura de Stranger Things (Netflix)

Joe Wright dirigirá los primeros episodios de Otros Mundos

Uno de los atractivos del proyecto será la participación de Joe Wright, director británico reconocido por películas como:

Orgullo y prejuicio

Expiación

Las horas más oscuras

El cineasta estará a cargo de los primeros tres episodios de esta nueva precuela anunciada por Netflix este 6 de noviembre del 2026 y que, como se reveló con anterioridad, llegará a la plataforma de streaming para el 2028.

Por su parte, Kate Trefry será showrunner y productora ejecutiva de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things; además también se reveló que el rodaje de Otros Mundos se realizará en Nuevo México, aunque todavía no existe una fecha exacta para su estreno en Netflix, solamente se dio a conocer esta nueva historia llegará en algún momento del 2028.