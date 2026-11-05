La intervención de Ueno Bank en Paraguay desató una crisis financiera y política que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña, quien dio el anunció de su salida este jueves 5 de noviembre.

De acuerdo con la información, Ueno Bank contaba con millones de clientes, pero suspendió sus operaciones luego de que las autoridades detectaron problemas de solvencia y presuntas irregularidades financieras.

Ueno Bank cierra operaciones en Paraguay tras ser declarado sin suficiente solvencia

Ueno Bank celebró a finales de 2026 su transformación en banco. Tras tres años de operaciones, la institución logró tener más de 3 millones de clientes; es decir, casi la mitad de toda la población en Paraguay.

¿Por qué cerró Ueno Bank? El caso que provocó la renuncia de Santiago Peña en Paraguay (Jorge Saenz / AP Photo/Jorge Saenz)

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó intervenir Ueno Bank luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación.

La medida contra Ueno Bank provocó el cierre de sus servicios digitales, tarjetas y cajeros automáticos, por lo que millones de usuarios quedaron temporalmente sin acceso a sus ahorros.

Cierre de Ueno Bank desató la salida del presidente Santiago Peña

Reportes indican que Ueno Bank administraba más de 800 millones de dólares en recursos públicos. Entre los fondos comprometidos se encontraban los del Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las pensiones.

La controversia también alcanzó a Santiago Peña, presidente de Uruguay, debido a sus antiguos vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, conglomerado que controlaba Ueno Bank.

¿Por qué cerró Ueno Bank? El caso que provocó la renuncia de Santiago Peña en Paraguay (Jorge Saenz / AP Photo/Jorge Saenz)

La oposición y miembros de su partido cuestionaron posibles conflictos de intereses y acusó al gobierno de Santiago Peña de favorecer al banco mediante decisiones regulatorias y depósitos de instituciones públicas.

Ante este panorama, el Congreso Nacional de Paraguay exigió un juicio político contra Santiago Peña. El presidente respondió a la presión y anunció su renuncia para garantizar la estabilidad del país.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Santiago Peña, presidente de Paraguay

La salida de Santiago Peña abrió paso a la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana. El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de los directivos y esclarecer el destino de los recursos depositados en Ueno Bank.