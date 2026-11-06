El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido de su cargo luego de que la Cámara de Senadores aprobara por unanimidad su salida de la Presidencia de la República.

El ahora exmandatario se pronunció en redes sociales, en donde señaló que dejó el cargo para, según sus palabras, evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad a Paraguay.

No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal. Santiago Peña, expresidente de Paraguay

Santiago Peña agregó en su mensaje que “se despide con gratitud”, pero sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas por el cierre de Ueno Bank, uno de los bancos más grandes del país.

Santiago Peña es destituido de la Presidencia de Paraguay (Redes sociales )

Santiago Peña deja la presidencia de Paraguay; se queda sin fuero tras juicio político

Santiago Peña quedó fuera de la Presidencia de Paraguay luego de que el Congreso rechazara su renuncia y optara por destituirlo mediante juicio político.

Con esta decisión, el mandatario perdió la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y conservar los fueros que buscaba obtener al dejar el cargo voluntariamente.

Al ser destituido, Santiago Peña se queda sin protección parlamentaria y ya no podrá utilizar esa vía para mantener inmunidad frente a posibles procesos judiciales.

Santiago Peña es destituido de la Presidencia de Paraguay (Redes sociales )

¿Quién asumirá la presidencia de Paraguay tras la salida de Santiago Peña?

Tras la determinación del Congreso, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia de Paraguay para garantizar la continuidad institucional y la gobernabilidad del país.

El nombramiento se dio a pesar de que Pedro Alliana también investigado por su presunta vinculación con el desfalco de Ueno Bank.

En el caso particular de Santiago Peña, algunos de los señalamientos en su contra son: