Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reaccionó a la crisis bancaria en Paraguay y la relación del presidente Santiago Peña con Ueno Bank.

Durante su conferencia mañanera de este 6 de noviembre, Claudia Sheinbaum dijo, ante la quiebra de Ueno Bank, que es importante la separación del poder político del poder económico, como ha venido promoviendo su movimiento.

“Parece que el hoy expresidente pues estaba involucrado en esta banco… nosotros siempre hemos dicho que siempre tiene que haber separación entre el poder económico y el político , fueron 36 años del vínculo total, pero bueno” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo que en México se vivieron 36 años de neoliberalismo en los que hubo vínculo total ente el poder económico y el político.

Sheinbaum resalta la separación de poder político y económico por el caso Santiago Peña-Ueno Bank

Claudia Sheinbaum destacó que debe haber separación del poder político y el poder económico ante el grave caso de Ueno Bank que ha llegado a las portadas mundiales.

Ueno Bank en Paraguay entró en quiebra afectando a tres millones de personas, de los siete millones de habitantes que tiene el país.

El banco manejaba parte de las pensiones del país y quedo en quiebra por malos manejos a pesar de tener todo el impulso del Estado ya que el presidente también era accionista del banco digital.

Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Paraguay la cual no fue aceptada por el Congreso, quien busca llevarlo a juicio político ya que una renuncia le permitiría mantener fuero como legislador vitalicio.

Sheinbaum destaca que México ya dejó atrás el vínculo del poder político con el económico

Claudia Sheinbaum dijo que buscará tener mayor información para pronunciarse al respecto, pero lo tomó como ejemplo de lo que no de debería pasar.

La presidenta mexicana dijo que México ya vivió ese tipo de situaciones durante la época neoliberal que duró 36 años en México.