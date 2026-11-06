Este viernes 6 de noviembre de 2026, se informó la muerte del director de cine Sebastián Lelio a los 52 años.

A través de un comunicado la familia de Sebastián Lelio dijo que el director murió por motivos de salud, sin revelar la enfermedad que enfrentaba.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio”. Amalia Kassai, pareja de Sebastián Lelio

¿De qué murió Sebastián Lelio, director de Una mujer fantástica? (@amaliakassai)

Sebastián Lelio será recordado como el director de la película Una mujer fantástica, por la cual ganó el Oscar 2018 a Mejor película de habla no inglesa.

¿De qué murió Sebastián Lelio, director de Una mujer fantástica? (especial)

Sebastián Lelio, el director de Una mujer fantástica

Sebastián Lelio director de Una mujer fantástica fue una de las piezas claves en el cine chileno al lograr el reconocimiento internacional.

Luego de que Sebastián Lelio logró con Una mujer fantástica además del Oscar 2018, el Oso de Plata al mejor guión en Berlinale de 2017.

El director Sebastián Lelio también fue guionista, productor y montajista, mientras que en su cine se caracterizó por historias de temas sociales.

¿De qué murió Sebastián Lelio, director de Una mujer fantástica? (especial)

Además de Una mujer fantástica, Sebastián Lelio se mantuvo en el cine internacional con Gloria (2013), Desobediencia (2017), Gloria Bell (2018), El prodigio (2022) y La ola (2025).

Al momento de su muerte Sebastián Lelio se encontraba trabajando en el desarrollo de una nueva película, Poeta chileno, adaptación de la novela homónima del escritor Alejandro Zambra.