Raúl Flores, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, anticipa que habrá una reactivación total de las empresas para este miércoles 25 de febrero.

También destacó que la prioridad de las empresas en Jalisco es la seguridad de las personas, por lo que hubo flexibilidad para los colaboradores tras violencia por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes .

Coparmex anticipa reactivación total en Jalisco; repite llamado a la normalidad

Fue en entrevista para MVS Noticias que el presidente de Coparmex en Jalisco reveló que para este miércoles 25 de febrero, todas las empresas retomarían sus operaciones con normalidad.

El 4% de las empresas en Jalisco se mantienen cerradas debido a que todavía hay rutas del transporte público que no se han restablecido tras los múltiples bloqueos.

Coparmex Jalisco adelanta reactivación total de las empresas tras hechos violentos (Coparmex Jalisco vía X)

Explicó que el faltante es el sector servicios y varios comercios, aunque el presidente de Coparmex añadió que están a la espera de que este martes 24 de febrero se reactiven las rutas en Jalisco.

Sin embargo, el restante 96% de las empresas ya retomaron con normalidad sus actividades económicas al día de hoy martes 24 de febrero, pues la prioridad es reactivar la economía.

Igualmente, el presidente de Coparmex resaltó la respuesta del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como a la ciudadanía que se mantuvo a resguardo y respetó las medidas por los hechos del fin de semana.



