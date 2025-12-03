El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, encabezado por Clemente Castañeda, anunció que presentará un decálogo de compromisos obligatorios para toda persona que aspire a dirigir la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el coordinador de MC, México enfrenta una crisis de impunidad, violencia, desapariciones y desconfianza ciudadana, por lo que señaló que es indispensable que la próxima persona que llegue a la FGR debe contar con una agenda clara, pública y medible.
Movimiento Ciudadano exige 10 compromisos a la persona titular del FGR
El decálogo que presentará la bancada naranja incluye los siguientes compromisos:
- Relación permanente con víctimas, familiares y colectivos de derechos humanos
- Reingeniería institucional para construir una Fiscalía accesible, profesional y eficiente
- Presentar un Plan Estratégico de Procuración de Justicia
- Fortalecer la investigación científica y técnica, con personal mejor equipado y formado
- Facilitar la denuncia y agilizar los procesos de investigación
- Evaluar y consolidar el Sistema Penal Acusatorio
- Priorizar investigaciones de homicidios, desapariciones y reclutamiento de menores por el crimen organizado
- Garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, en coordinación con fiscalías estatales
- Revisar la prisión preventiva oficiosa, aplicándola solo en casos estrictamente necesarios
- Asegurar un acceso pleno y efectivo a la justicia, combatiendo la impunidad y evitando el uso político de la Fiscalía
Finalmente, Clemente Castañeda aseguró que este decálogo será determinante para el voto de MC en el Senado, por lo que pidió que la discusión se centre en el interés público, la Constitución y la urgencia de combatir la impunidad que afecta al país.