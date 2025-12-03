El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, encabezado por Clemente Castañeda, anunció que presentará un decálogo de compromisos obligatorios para toda persona que aspire a dirigir la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el coordinador de MC, México enfrenta una crisis de impunidad, violencia, desapariciones y desconfianza ciudadana, por lo que señaló que es indispensable que la próxima persona que llegue a la FGR debe contar con una agenda clara, pública y medible.

Movimiento Ciudadano exige 10 compromisos a la persona titular del FGR

El decálogo que presentará la bancada naranja incluye los siguientes compromisos:

Relación permanente con víctimas, familiares y colectivos de derechos humanos

Reingeniería institucional para construir una Fiscalía accesible, profesional y eficiente

Presentar un Plan Estratégico de Procuración de Justicia

Fortalecer la investigación científica y técnica, con personal mejor equipado y formado

Facilitar la denuncia y agilizar los procesos de investigación

Evaluar y consolidar el Sistema Penal Acusatorio

Priorizar investigaciones de homicidios, desapariciones y reclutamiento de menores por el crimen organizado

Garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, en coordinación con fiscalías estatales

Revisar la prisión preventiva oficiosa, aplicándola solo en casos estrictamente necesarios

Asegurar un acceso pleno y efectivo a la justicia, combatiendo la impunidad y evitando el uso político de la Fiscalía

Finalmente, Clemente Castañeda aseguró que este decálogo será determinante para el voto de MC en el Senado, por lo que pidió que la discusión se centre en el interés público, la Constitución y la urgencia de combatir la impunidad que afecta al país.