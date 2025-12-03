Ernestina Godoy, encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) y aspirante a encabezar dicha institución, llegó a la Cámara de Senadores poco antes de las 12:00 horas.

La ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República forma parte de la terna de 3 mujeres que envió Claudia Sheinbaum al Senado que se reveló pocas horas antes de que iniciara la discusión.

Ahora presentará su proyecto para la FGR si se convierte en la titular, que será tomada en cuenta por los senadores.

🔴 #AHORA Llega Ernestina Godoy al Senado; la ex consejera jurídica de Presidencia está incluida en la terna de la presidenta Claudia Sheinbaum para encabezar la FGR





Ernestina Godoy llegó a la Cámara de Senadores poco antes de las 12:00 horas, para presentarse ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como una de las 3 aspirantes a la titularidad de la FGR.

La encargada de despacho fue vista llegando en una camioneta blanca, de la que descendió visiblemente contenta.

Ernestina Godoy se acercó brevemente para saludar a la prensa que se mantiene pendiente de la sesión de discusión de la terna de Claudia Sheinbaum para luego ingresar al Senado.

A su llegada para su comparecencia, fue recibida por las y los legisladores, quienes se acercaron para saludarla y tomarse fotos con quien será la próxima titular de la FGR.

🔴Ingresan al Pleno del Senado las aspirantes a la FGR contempladas en la terna de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas Ernestina Godoy, quien se toma fotos con los legisladores.

También se encuentran Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.





Ernestina Godoy comparece ante la Cámara de Senadores como una de las 3 mujeres que forman parte de la terna de Claudia Sheinbaum a la FGR.

Al Senado también presentarán su trayectoria, así como sus proyectos: