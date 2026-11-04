La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició tres líneas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco de la polémica por la gestión de Guadalupe Taddei.

En medio de la controversia generada tras la salida de funcionarios cercanos a la administración de Guadalupe Taddei, la ASF puso en marcha una revisión histórica que abarca los últimos 25 años, de 2000 a 2025.

El objetivo es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores, grupos empresariales beneficiados y posibles irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.

Las indagatorias no se limitarán al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y al actual INE, sino que también incluirán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

¿Cuáles son las tres líneas de investigación de la ASF en el INE?

A través de un comunicado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las tres líneas de investigación que actualmente desarrolla en torno al INE y los organismos electorales locales:

Investigación de oficio: sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas del INE, el entonces IFE y todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Estudio histórico de adquisiciones: revisión de las compras y contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el IFE, el INE y los OPLEs, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales por parte de grupos empresariales o servidores públicos.

Auditoría integral: revisión del INE y de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLE.s

De acuerdo con la ASF, estas líneas de trabajo responden a la detección de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público relacionado con el INE, el antiguo IFE y los organismos electorales locales.

Hasta el momento, la Auditoría no ha dado a conocer detalles sobre las empresas, contratos o servidores públicos que podrían estar involucrados en las indagatorias.

ASF revela tres líneas de investigación en el INE (Comunicado de ASF )

INE prepara denuncia ante la FGR por posibles irregularidades

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), según informó su presidenta provisional, Blanca Cruz García.

La funcionaria aclaró que la denuncia no estará dirigida contra algún servidor público en particular.

Sin embargo, precisó que las investigaciones podrían abarcar desde la gestión de Guadalupe Taddei hasta la actuación de cualquier otro funcionario que pudiera estar involucrado.

Además, se prevé que el próximo jueves el Consejo General del INE vote un acuerdo con acciones y medidas para facilitar las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre las presuntas irregularidades detectadas en el Instituto.