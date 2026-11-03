Citlalli Hernández aclaró que “Guadalupe Taddei no es de Morena” y rechazó estar defendiendo a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de los señalamientos en su contra.

Durante la mesa de debate con López-Dóriga, Citlalli Hernández sostuvo que Guadalupe Taddei no pertenece a Morena y pidió no responsabilizar al partido por las acciones individuales de cualquier funcionario.

Citlalli Hernández niega defender a Guadalupe Taddei y reitera que no es militante de Morena

Ante las acusaciones de las participantes del debate, Citlalli Hernández negó estar defendiendo a Taddei y afirmó que cualquier posible irregularidad debe investigarse sin importar quién sea la persona involucrada.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Mario Jasso)

Citlalli Hernández sostuvo que, si existen pruebas de corrupción o conflictos de interés, las autoridades deben profundizar en las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes a cualquier servidor público.

En ese sentido, calificó como una “narrativa desesperada” los intentos de la oposición por relacionar las posibles irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei con Morena.

Esta narrativa desesperada de ligar un posible acto de corrupción y conflicto de intereses de Guadalupe Taddei a Morena no tiene sustento en absolutamente nada porque no es una militante Morena, nosotros no somos responsables de los actos que una persona de manera individual realice. Citlalli Hernández, coordinadora de Morena

Con estas declaraciones, Hernández buscó separar los señalamientos contra Taddei de la responsabilidad política de Morena y reiteró que cualquier denuncia debe atenderse mediante las investigaciones correspondientes.

Respecto a las irregularidades en el INE, Citlalli Hernández mencionó que es el resultado del modelo corrupto que dejó Lorenzo Córdova y acusó que su gestión estuvo llena de corrupción.

Por lo anterior, Citlalli Hernández mencionó que es necesario trabajar en una reforma electoral y cuestionó si la oposición apoyará la propuesta de Morena en el Congreso.