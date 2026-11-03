Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a Guadalupe Taddei y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre la exconsejera presidenta del organismo, la morenista señaló que es “indefendible” y consideró que las indagatorias deben derivar en consecuencias.

“La exconsejera es indefendible, o sea, nosotros no nos vamos a meter por eso. No es una persecución de otro tipo, es una investigación y la debe de hacer la Auditoría Superior y debe de haber consecuencias” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Durante una conferencia de prensa, Montiel destacó la importancia de que el INE cuente con la legitimidad necesaria para organizar los procesos electorales.

Asimismo, recordó que Morena respeta la autonomía del organismo, aunque señaló que esta condición no debe ser un impedimento para investigar posibles irregularidades.

Morena respalda la autonomía del INE, pero pide que no haya impunidad

Ante los señalamientos relacionados con contratos del INE y la salida de Guadalupe Taddei, Ariadna Montiel reiteró que Morena reconoce la autonomía del organismo electoral, pero sostuvo que esta no debe utilizarse como argumento para evitar investigaciones.

La dirigente nacional del partido también consideró que el proceso de transformación debe profundizarse para atender los retos que todavía enfrenta el país.

“Nosotros mantenemos nuestra postura de que evidentemente es un órgano autónomo, pero eso no significa que haya impunidad en medida de la autonomía, para este órgano y para ninguno, también. Porque la transformación es un proceso que avanza rápido para los retos, pero que todavía tiene que profundizarse” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Ariadna Montiel pide investigar a funcionarios, ex funcionarios y proveedores del INE

Por otra parte, Ariadna Montiel señaló que las investigaciones no deben limitarse a los actuales funcionarios del Instituto Nacional Electoral, sino que también deben incluir a exservidores públicos y proveedores del organismo.

La dirigente de Morena sostuvo que las indagatorias deben llegar hasta el fondo para esclarecer posibles irregularidades dentro del Instituto, al considerar que su funcionamiento es fundamental para la organización de las elecciones que se realizan cada tres años.

“Tiene que haber investigaciones para los servidores públicos, exservidores públicos y para los particulares, para los proveedores, o sea, tiene que ser una investigación que limpie esto porque cada tres años hay elecciones (...) debe irse al fondo, no solo de ahora, sino de antes” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Es por ello que Ariadna Montiel señaló que no debe de haber impunidad en el INE, en especial para que la ciudadanía no pierda confianza en este órgano electoral autónomo.