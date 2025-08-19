El periodista Carlos Loret de Mola regresó este lunes 18 de agosto al noticiero de LatinUS por YouTube y evitó por completo hablar sobre el tema de la liberación de Israel Vallarta.

Y es que en su primer programa en LatinUS, luego de un periodo de vacaciones de verano, Carlos Loret de Mola habló de temas como las vacaciones de integrantes de Morena, la guerra entre Rusia y Ucrania, y más, pero no puso sobre la mesa la liberación de Israel Vallarta.

Fue el viernes 1 de agosto de 2025 cuando Israel Vallarta fue liberado de prisión por orden de una juez, en donde dentro de sus primeras acciones fue instar al periodista Carlos Loret de Mola a invitarlo a su noticiero de LatinUS.

Carlos Loret regresa a LatinUS, pero evitó hablar sobre la liberación de Israel Vallarta

Tal como lo había anunciado desde el comienzo de sus vacaciones, el lunes 18 de agosto Carlos Loret de Mola regresó como el titular del noticiero nocturno de LatinUS en YouTube.

En este programa Carlos Loret de Mola no desaprovechó la oportunidad y se lanzó en contra de lo que llamó “El verano de la 4T”.

El periodista criticó que militantes de Morena, como el propio Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, o personajes como Mario Delgado y Layda Sansores, fueran captados de vacaciones en el extranjero.

De igual forma abordó los rumores que aseguraban que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se mudaría a España, mismos que fueron desmentidos tajantemente por la académica.

Carlos Loret de Mola siguió el programa hablando del acuerdo entre autoridades de Estados Unidos y el narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada, pero siguió evitando mencionar a Israel Vallarta.

Fue así que el periodista continuó hablando sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, avanzando hasta el final de su noticiero en LatinUS.

Finalmente Carlos Loret de Mola abordó el tema de las elecciones presidenciales en Bolivia, para luego despedirse de su audiencia hasta el próximo programa el martes 19 de agosto.

Es decir, durante casi 40 minutos que duró el noticiero de LatinUS, Carlos Loret de Mola nunca mencionó nada del caso de Israel Vallarta.

Esto pese a que ocurrió durante sus vacaciones, y el periodista buscó hacer un breve recuento de lo que había sucedido en este periodo.

Se desconoce si en próximas emisiones de LatinUS en YouTube Carlos Loret de Mola hable sobre la liberación de Israel Vallarta, toda vez que se trata de una polémica que lo involucra fuertemente.

Carlos Loret de Mola regresó a LatinUS (Captura / LatinUS )

Israel Vallarta pidió una explicación a Carlos Loret de Mola tras ser exonerado

Fue el 1 de agosto de 2025 cuando Israel Vallarta salió la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras permanecer casi 20 años en prisión preventiva oficiosa.

Israel Vallarta fue absuelto durante una audiencia celebrada la noche del 31 de julio de 2025, toda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad por los delitos de:

Privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro Delincuencia organizada Portación y posesión de un arma de fuego Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército

Una vez ocurrió su liberación, Israel Vallarta pidió a Carlos Loret de Mola que lo invitara a charlar a su programa de LatinUS, y aclarar la información que presentó en 2005, donde lo acusó de ser el líder de una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco.

“Carlos Loret de Mola Álvarez, . No te deseo nada malo, te deseo bendiciones de todo corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”. Israel Vallarta

Sin embargo, pese a lo intentos de Israel Vallarta por buscar alguna postura al respecto, Carlos Loret de Mola ha optado por mantener el silencio como su forma de evitar hablar acerca del polémico refuerzo.