Israel Vallarta se reunió con su familia hoy 1 de agosto, luego de que se ordenara su liberación inmediata tras la sentencia absolutoria; aprovechó para pedir a Carlos Loret de Mola una invitación a su programa en LatinUs.

En su viaje a casa tras salir del penal del Altiplano, Israel Vallarta Cisneros lanzó un mensaje contundente hacia el periodista, a quien señala de ser cómplice en el montaje que llevó a su detención.

Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con Florence Cassez en un operativo planeado por Genaro García Luna cuando era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y que después fue “recreado” en un montaje para la televisión.

Israel Vallarta envió un mensaje a Carlos Loret de Mola, a quien le aclaró que siente que le debe una plática y una explicación.

“Carlos Loret de Mola Álvarez, aquí estoy. No te deseo nada malo, te deseo bendiciones de todo corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”

De acuerdo con Vallarta, Carlos Loret de Mola le debe una conversación por lo que quiere que lo invite a su programa noticioso e incluso sugirió ir a un terreno neutral para tener la plática que le debe.

Israel Vallarta, quien pasó casi 20 años en el penal del Altiplano sin una sentencia, acusado de secuestro y delincuencia organizada, pidió a Carlos Loret de Mola una invitación a su programa LatinUs.

Según Vallarta, acepta la invitación, incluso antes de que ésta sea hecha, para tener una conversación con el periodista en su programa noticioso.

Israel Vallarta Cisneros aseguró que se trata de una conversación inconclusa desde el momento de su detención y que quiere estar en LatinUs para finalmente concluirla.

Asimismo, sugirió que fue por el montaje de su caso que Loret de Mola terminó por salir de Televisa; sin embargo, resaltó que no lo odia ni le desea el mal.

“Pues ya nos veremos Carlos, ya platicaremos. No te odio porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente y sí me gustaría Carlos Loret de Mola que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto desde ahorita te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar me gustaría concretarlas”

