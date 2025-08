Ciro Gómez Leyva defendió a su colega, Carlos Loret de Mola, ante el reto de Israel Vallarta para que lo invite a LatinUs.

Des su programa, Por la mañana, recordó que Israel Vallarta Cisneros no fue juzgado y declarado inocente, sino que fue absuelto “porque hubo distintas violaciones en su proceso”, entre ellos tortura.

“Las acusaciones de secuestro quedan ahí”, resaltó Ciro Gómez, Leyva, quien recordó que hay víctimas que lo identifican como su agresor.

El periodista Ciro Gómez Leyva criticó que Israel Vallarta exija una explicación a Carlos Loret de Mola cuando su exoneración se dio porque no se presentaron las pruebas suficientes, así como por vicios en su detención y no porque se haya declarado inocente.

Gómez Leyva resaltó que parecía “una celebración” el pasado viernes 1 de agosto cuando salió Israel Vallarta del Penal del Altiplano, “exonerado pero no absuelto” de los cargos de secuestro porque, “de acuerdo con la juez, la fiscalía no pudo acreditar las pruebas para mantenerlo ahí y porque además, según la juez, se habrían dado una serie de casos en la detención del señor Vallarta que habrían violado el debido proceso”.

Asimismo, mostró su indignación por las declaraciones de Vallarta, quien fue detenido en 2005 junto con la francesa, Florence Cassez, y señaló que el reto que lanzó a Loret de Mola le parece “una amenaza”.

Ciro Gómez Leyva señaló como una contradicción que primero afirmara que no tenía nada en contra de Carlos Loret de Mola; sin embargo, momentos después lo amenaza al afirmar “me debes una explicación”.

“Él no fue a juicio… Nunca se le declaró absolutamente inocente por las acusaciones de secuestro y al salir le dice a un periodista ‘me debes una explicación’...Ojo, esta persona, además, víctimas que siguen diciendo que él los secuestro, que él los torturó, que él abusó de ellos, saliendo de la cárcel le diga a un periodista ‘me debes una explicación’. Fuerte abrazo querido Carlos Loret de Mola”

Ante lo que considera amenazas hacia su colega, Gómez Leyva le envió un fuerte abrazo ca su “querido” Carlos Loret de Mola.

Israel Vallarta envió un mensaje a Carlos Loret de Mola, a quien le aclaró que siente que le debe una plática y una explicación.

“Carlos Loret de Mola Álvarez, aquí estoy. No te deseo nada malo, te deseo bendiciones de todo corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”

Israel Vallarta