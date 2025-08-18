Tras una primera jornada electoral histórica de las elecciones Bolivia 2025, ya hay una fecha oficial para la segunda vuelta.

Después de casi 20 años, el Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de gobernar Bolivia, tras los primeros resultados de estos comicios generales, donde los candidatos opositores a la Presidencia, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, disputarán la primera segunda vuelta en la historia del país.

Ahora los bolivianos tendrán que elegir entre estos dos candidatos mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) puede quedar relegado a una mínima representación en el nuevo Parlamento boliviano con un solo diputado.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones Bolivia 2025?; esta es la fecha oficial

De acuerdo con la ley electoral de Bolivia para que ganará alguno de los candidatos presidenciales, alguno de ellos tuvo que haber obtenido más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, pero esto no ocurrió.

Por lo que como dicta la ley tendrá de haber una segunda vuelta de estos comicios.

Esta segunda vuelta de las elecciones Bolivia 2025 se llevará a cabo el próximo 19 de octubre.

Resultados elecciones Bolivia 2025 de primera vuelta

Tras el voto de más de 7,5 millones de bolivianos estaban registrados para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio, los resultados no definieron las elecciones Bolivia 2025 en su primera vuelta.

Parte de estos primeros resultados dieron al senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41 % de las actas.

Mientras que Quiroga de alianza Libre alcanzó 26,81 % de los votos, según estos datos que son preliminares y “no reemplazan” los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

Pero ninguno alcanzó los votos suficientes como para definir a un ganador claro tal y como lo dicta la la ley electoral de Bolivia por lo que habrá una segunda vuelta para el próximo 19 de octubre.