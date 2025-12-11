El periodista de Latinus, Carlos Loret de Mola, reveló la historia de la empresa Wala Servicios México, a la cual señaló por pasar de ser un salón de belleza a recibir contratos por parte del gobierno.

Según Carlos Loret de Mola, Wala Servicios México habría sido fundada por el abogado Sebastián Felipe Rodríguez Robles, quien se desempeñó como tesorero del gobierno de Chiapas durante el periodo de Manuel Velasco, quien hoy es senador por el Partido Verde, aliado de Morena.

Latinus revela historia de Wala Servicios México; un salón de belleza que recibió contratos por uniformes federales

Carlos Loret de Mola reveló el caso de la empresa Wala Servicios México, propiedad de Sebastián Felipe Rodríguez Robles, la cual pasó de ser un salón de belleza a un proveedor de medicamentos y uniformes para el gobierno federal.

De acuerdo Latinus, en el registro de la empresa estaría involucrado Alejandro Murat, toda vez que una de sus notarias fue la que llevó a cabo este proceso y uno de los socios de Rodríguez Robles sería Víctor Álvarez Puga.

Los delitos que Víctor Manuel Álvarez Puga enfrenta en México. (Michelle rojas)

El periodista aseveró que Wala Servicios México ha recibido hasta el momento 62 contratos por parte del gobierno federal, acumulando ingresos por más de mil millones de pesos.

Parte de los servicios que esto involucra, sería:

Entrega de medicamentos al sector salud

Uniformes y mochilas jumbo para la Guardia Nacional

Uniformes para la FGR

La información presentada por Carlos Loret de Mola sugiere que los contratos a Wala Servicios México fueron otorgados durante los últimos meses del gobierno de AMLO , y continúan ahora en el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Gracias a esto, Wala Servicios México habría obtenido una ganancia de:

741 millones de pesos por la venta de medicamentos

Más de 106 millones de pesos por uniformes para agentes de la FGR

Más de 280 millones por uniformes y mochilas para la Guardia Nacional

Los registros apuntan a que la empresa se llamó en su origen ‘Creadora Salón Boutique’ y en 2017 cambió a Wala Servicios México, siendo capaz de entregar, incluso, medicamentos oncológicos.