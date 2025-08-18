La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1272 desde su comienzo el 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 18 de agosto de 2025, Donald Trump deja fin del conflicto en manos de Volodímir Zelenski.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denuncio este lunes los “cínicos” ataques rusos justo en el día en el que se deben buscar fórmulas para una paz negociada en la reunión de Washington.

“Conversaremos con el presidente Trump sobre temas clave. Junto con Ucrania, participarán en la conversación los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN. Todos buscan una paz digna y una seguridad auténtica. Y en este preciso momento, los rusos atacan Járkov, Zaporiyia, la región de Sumy y Odesa, destruyendo edificios residenciales y nuestra infraestructura civil”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

“La maquinaria de guerra rusa sigue destruyendo vidas a pesar de todo. (El presidente ruso, Vladimir) Putin cometerá asesinatos ostentosos para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, así como para humillar los esfuerzos diplomáticos”, añadió.

Zelenski se refirió concretamente a ataques en Jarkov, con siete personas muertas, y en Zaporiya, con tres muertos y 20 heridos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que se reunirá el lunes en la Casa Blanca, puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si descarta a Crimea y a la OTAN, escribió en su red social, Truth Social.

“Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando si Ucrania desiste de ´recuperar’ Crimea y de ‘entrar en la OTAN ... algunas cosas nunca cambian. Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania” Donald Trump en Truth Social

Trump también aludió a la jornada de reuniones con los líderes europeos que acompañarán a Zelenski y aseguró que es un “gran día en la Casa Blanca”, que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un “honor para Estados Unidos”.

Tras la cumbre de Trump con el mandatario ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska, el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto, al relegar el alto al fuego inicial que exigía para Rusia y que sigue reclamando Zelenski.

Se espera que en las reuniones en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (EFE)

Guerra Rusia Ucrania día 1272: Donald Trump defiende reunión con Vladimir Putin en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se defendió el domingo de las críticas por la celebración de su cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Alaska y dijo que la ubicación de la reunión generó “discordia” con su homólogo.

“Las Fake News llevan diciendo por tres días que sufrí un ‘gran fracaso’ permitiendo al presidente Vladímir Putin de Rusia tener una gran cumbre en Estados Unidos. En realidad, a él le habría gustado hacer la reunión en cualquier otro sitio menos Estados Unidos. ¡Fue un gran punto de discordia! Si hubiéramos tenido la cumbre en cualquier otro lugar, los medios dirigidos y controlados por los demócratas habrían dicho que eso era una cosa terrible” Donald Trump en Truth Social

La reunión entre Trump y Putin se celebró el viernes pasado en una base militar en Anchorage, donde el ruso fue recibido con una alfombra roja y una exhibición militar aérea, y concluyó después de tres horas con una rueda de prensa llena de elogios pero sin un acuerdo de alto el fuego.

Trump, que ha alardeado de un “gran progreso” en esa cumbre y ahora aboga por un acuerdo de paz directo entre las partes en conflicto, relegando el alto el fuego, se dispone este lunes a reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

En su mensaje de Truth Social de hoy, el presidente estadounidense aprovechó para arremeter contra los medios no conservadores, a los que llama “Fake news”, y reivindicar su campaña de “seguridad” tanto en Washington DC como en la frontera sur con México.

Donald Trump y Vladimir Putin (Gabrill Grigorov/Sputnik/Kremlin / EFE)

Guerra Rusia Ucrania día 1272: Trump y Zelenski se reunirán primero y después se sumarán a líderes europeos, según CNN

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirán juntos primero este lunes y después se sumarán a los líderes europeos presentes en Washington DC, según adelanta CNN el domingo.

El canal, que cita fuentes conocedoras de la planificación de la jornada, indica que esta se dividirá en partes y se espera que Trump y Zelenski se reúnan “individualmente con sus delegaciones” en la Casa Blanca antes de abrir el encuentro a los aliados europeos de Ucrania.

Tras esa cita, se espera que Trump y Zelenski “se unan a un grupo más grande y potencialmente a un almuerzo con los otros líderes europeos” que han acudido a dar apoyo al ucraniano, detalla el medio.

También señala que los temas de discusión previsiblemente serán las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo cómo estará involucrado Estados Unidos.

Viajarán a Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

El primer viaje de Zelenski a Washington no dejó buenos recuerdos y la imagen que quedó de éste fue la de la presión a la que fue sometido públicamente por Trump y su vicepresidente, JD Vance, para que aceptara un acuerdo con Rusia.

En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó este domingo que los líderes europeos que acompañarán a Zelenski lo hagan para evitar que Trump lo “intimide” para que acepte “un mal acuerdo”, y recordó que han participado en las conversaciones para un proceso de paz.

Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington DC, Estados Unidos (JIM LO SCALZO / POOL / EFE)



