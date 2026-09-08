La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados afirmó que sigue de cerca el desarrollo de la investigación que autoridades federales y estatales realizan en torno a la muerte de Zenyazen Escobar.

“Estamos atentos al curso de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades” Raúl Bolaños-Cacho Cué. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Así lo aseguró el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué al dar lectura al pronunciamiento oficial de la Cámara de Diputados en torno al caso del legislador veracruzano que fue hallado muerto el 4 de septiembre.

En el mismo mensaje, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro extendió a nombre del recinto legislativo, sus condolencias a familiares y amigos de Zenyazen Escobar.

Cámara de Diputados se mantiene atenta a la investigación por muerte de Zenyazen Escobar

La mañana del 4 de septiembre de 2026, el diputado federal de la bancada de Morena por el estado de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue encontrado muerto dentro de su automóvil.

Por los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio inicio a una indagatoria que horas más tarde pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

A cuatro días de los hechos, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió un pronunciamiento oficial en el que aseguró que sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones.

“Estamos atentos al curso de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades, sobre los acontecimientos del pasado 4 de septiembre en Veracruz” Raúl Bolaños-Cacho Cué. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Al respecto, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué apuntó que se mantienen atentos a las indagatorias en las que de forma preliminar, se ha descartado la posibilidad de un atentado.

Luego del pronunciamiento que se presentó en la sesión ordinaria del 8 de septiembre, se solicitó al pleno de la Cámara de Diputados un minuto de silencio a la memoria de Zenyazen Escobar.

🏛️ DESDE SAN LÁZARO



⚫️La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emite un pronunciamiento por el fallecimiento del diputado Zenyazen Escobar.



Señala que estarán atentos a las investigaciones de las autoridades…#SanLázaro #CámaraDeDiputados #ZenyazenEscobar pic.twitter.com/xQQDBLgf8g — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) September 8, 2026

Mandan condolencias por muerte de Zenyazen Escobar

Como parte del pronunciamiento oficial de la Cámara de Diputados en torno a la muerte de Zenyazen Escobar, la Mesa Directiva extendió sus condolencias a los familiares y amigos del legislador de Veracruz.

Sobre ello, Raúl Bolaños-Cacho Cué resaltó que el diputado de Morena por el distrito electoral 16 de Córdoba Veracruz, es recordado por su amplia trayectoria como docente.

De la misma forma, rememoró que se desempeño como secretario de educación estatal, mientras que dijo, fue un digno represente del pueblo en este Congreso federal.

Finalmente, al reiterar las condolencias, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro mandó un mensaje de “solidaridad permanente” a los familiares y seres queridos de Zenyzen Roberto Escobar García.