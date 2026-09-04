Zenyazen Roberto Escobar García construyó su carrera pública desde las aulas hasta la Cámara de Diputados.

Originario de Veracruz, inició como docente de telesecundaria y participó activamente en movimientos magisteriales antes de dar el salto a la política de la mano de Morena.

Su trayectoria incluyó cargos como diputado local, secretario de Educación de Veracruz y legislador federal.

A lo largo de los años Zenyazen Escobar se convirtió en una de las figuras políticas más reconocidas de Veracruz, combinando su experiencia en el ámbito educativo con responsabilidades legislativas y de gobierno.

Zenyazen Roberto Escobar García fue encontrado muerto el 4 de septiembre de 2026 dentro de un vehículo en el municipio de Puente Nacional.

¿Quién fue Zenyazen Escobar? Diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz

Zenyazen Roberto Escobar García comenzó su trayectoria profesional en el ámbito educativo.

Durante sus días como maestro de telesecundarias en Veracruz, se unió al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y la CNTE.

Posteriormente, ocupó relevantes cargos públicos en el estado hasta tener un lugar en la Cámara de Diputados.

Además de presenciar la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó escándalos.

En mayo de este 2026, en plena sesión del pleno de la Cámara de Diputados empujó a su compañero de bancada, Mario Miguel Cubillas y retó a golpes al legislador del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla.

Por su comportamiento fue señalado de haberse presentado alcoholizado, supuesto que hecho por tierra Ricardo Monreal, quien calificó su comportamiento como apasionado.

Zenyazen Escobar García (Zenyazen Escobar García / Facebook)

¿Qué edad tenía Zenyazen Escobar? Diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz

Zenyazen Escobar, originario de Nogales, Veracruz, nació el 4 de junio de 1984 por lo que tenía 42 años.

Su muerte se dio a conocer el 4 de septiembre de 2026 luego de que su auto fuera encontrado cerca de Xalapa, en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional.

El funcionario se encontraba al interior. Su deceso derivó de una lesión provocada por arma de fuego.

¿Quién es la esposa de Zenyazen Escobar? Diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz

Zenyazen Escobar se casó con Liliana López Coronado, Magistrada en Materia Familiar del Tribunal de Justicia de Veracruz.

Zenyazen Escobar García junto a su esposa Liliana López (Zenyazen Escobar García / Facebook)

¿Qué signo zodiacal era Zenyazen Escobar? Diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz

Zenyazen Escobar nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tuvo Zenyazen Escobar? Diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz

Zenyazen Escobar tuvo dos hijas con su esposa Liliana López Coronado:

Sidny Darian

Victoria

Zenyazen Escobar García junto a su hija Dary (Zenyazen Escobar García / Facebook)

¿Qué estudió Zenyazen Escobar? Diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz

Zenyazen Escobar estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sotavento.

Tenía una maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

¿En qué trabajó Zenyazen Escobar? Diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz?

En 2007, Zenyazen Escobar trabajó en la Supervisión Escolar Zona 609 de Telesecundarias Estatales.

trabajó en la Supervisión Escolar Zona 609 de Telesecundarias Estatales. En 2009 se inició como docente de telesecundarias estatales en Veracruz.

En 2015 participó en Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial, un movimiento vinculado a la CNTE en Veracruz.

De 2016 a 2028 fungió como diputado local en la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz.

De 2028 a 2021, durante la gestión de Cuitláhuac García, fue secretario de Educación de Veracruz.

Perteneció al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano.

En la Cámara de Diputados, representaba al distrito 16 de Veracruz en la LXVI Legislatura, para el periodo 2024-2027.

Era secretario de las comisiones de Marina y de Cambio Climático y Sostenibilidad.

Fue miembro de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.