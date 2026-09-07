El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó la creación de una Comisión de Investigación por la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar, al considerar que primero debe permitirse a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer los hechos.

“No sabemos qué sucedió, y tampoco podemos aprovechar una tragedia para especular o para lastimar a la autoridad local. Le tengo confianza yo a la gobernadora de Veracruz. Creo que ella es la más interesada en que se aclare, y le tengo respeto a ella, es de que no voy a expresar un comentario adverso, negativo o descalificador en contra de su gobierno” Ricardo Monreal

Ante el planteamiento surgido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para crear una comisión que indagara la muerte del legislador Zenyazen Escobar por Veracruz, Monreal señaló que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió.

Asimismo, Monreal mantener la calma y evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones en el caso de la muerte de Zenyazen Escobar.

Monreal pide no lucrar políticamente con muerte de Zenyazen Escobar

Ricardo Monreal también hizo un llamado a las distintas bancadas de la Cámara de Diputados para evitar que la muerte de Zenyazen Escobar sea utilizada con fines políticos y pidió esperar a que la FGR y la Fiscalía de Veracruz presente los resultados de sus indagatorias.

El legislador morenista acudió junto con integrantes de su bancada al velorio de Escobar para expresar sus condolencias a familiares y amigos; asimismo, destacó que todavía no existe claridad sobre las circunstancias de su muerte.

““Yo estaba en Zacatecas con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando nos enteramos ella expresó profundamente su pesar. Y por su naturaleza y su nombramiento como diputado federal debía haberse atraído. Es una situación que debe ser investigada por la Fiscalía General de la República”.” Ricardo Monreal

Zenyazen Escobar fue encontrado sin vida dentro de su vehículo en Veracruz, y de acuerdo con reportes preliminares, había un arma de fuego sobre sus piernas, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la causa de muerte y deslindar responsabilidades.

Con esta postura, Ricardo Monreal confirmó que no habrá una Comisión de Investigación en la Cámara de Diputados por la muerte de Zenyazen Escobar, al menos mientras la FGR lleva a cabo las indagatorias correspondientes.