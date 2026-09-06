Durante este fin de semana se realizó el funeral del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, en Xalapa, Veracruz, donde coincidieron públicamente la gobernadora Rocío Nahle y el exgobernador Cuitláhuac García.

Familiares, amigos y militantes de Morena se reunieron para despedir al diputado federal, quien murió un día antes en Veracruz.

La muerte de Zenyazen Escobar propició el reencuentro entre Rocío Nahle y Cuitláhuac García, quienes no habían coincidido públicamente desde diciembre de 2024.

Así fue el encuentro entre Rocío Nahle y Cuitláhuac García en el funeral de Zenyazen Escobar

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que Rocío Nahle llega al funeral de Zenyazen Escobar y se encuentra con Cuitláhuac García.

La actual gobernadora de Veracruz ingresó a la recepción del velorio, donde también se encontraba el exgobernador. Nahle caminó por un pasillo rodeado de personas y periodistas que captaron el momento.

Al acercarse a Cuitláhuac García, ambos se saludaron y posteriormente permanecieron conversando durante algunos minutos.

Rocío Nahle y Cuitláhuac García coinciden en funeral de Zenyazen Escobar (TONATIUH NAVARRO/CUARTOSCURO.COM / Tonatiuh Cruz)

El exgobernador de Veracruz se mostró consternado por la muerte de Zenyazen Escobar y prefirió no realizar declaraciones públicas durante el encuentro que tuvo con la gobernadora de Veracruz.

Ricardo Monreal también acudió al funeral de Zenyazen Escobar

Otro de los morenistas que acudió al funeral de Zenyazen Escobar fue el legislador Ricardo Monreal, quien compartió una fotografía junto con diputados locales de Veracruz de Morena.

Asimismo, Monreal expresó sus condolencias a los familiares y amigos del diputado federal de Veracruz.

Ricardo Monreal también acudió al funeral de Zenyazen Escobar (Especial)

Zenyazen Escobar fue encontrado sin vida al interior de su vehículo sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, en el municipio de Puente Nacional, durante la mañana del 4 de septiembre.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha dado a conocer información sobre las investigaciones iniciales relacionadas con la muerte del diputado federal.