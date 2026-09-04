La muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, provocó una fuerte movilización de autoridades en Veracruz luego de que su cuerpo fuera localizado al interior de un vehículo en el municipio de Puente Nacional.

Los primeros reportes señalan que Zenyazen Escobar García presentaba una lesión producida por arma de fuego, por lo que la zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el homicidio de Zenyazen Escobar García, corporaciones de seguridad desplegaron operativos y reforzaron la vigilancia en distintos puntos de Veracruz.

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