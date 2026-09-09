La Cámara de Diputados rindió un homenaje póstumo al legislador federal de Morena, Zenyazen Escobar, durante la sesión ordinaria de este miércoles 9 de septiembre de 2026, a la que asistió el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

“A nombre de esta Mesa Directiva se extienden nuestras más profundas condolencias a sus familiares y amigos. También damos la bienvenida a la Cámara de Diputados al exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que nos acompaña en este sentido homenaje”. Cámara de Diputados

El homenaje se realizó a unos días de que Zenyazen Escobar fuera hallado sin vida al interior de su vehículo, sobre la carretera Xalapa-Veracruz, con un disparo de bala en la cabeza.

Durante la sesión ordinaria, diputados de las distintas bancadas recordaron la trayectoria del legislador morenista, mientras que algunos exigieron el esclarecimiento de su muerte en Veracruz.

Honramos la memoria y el legado de trabajo de nuestro compañero Zenyazen Escobar García. El Poder Legislativo une sus voces en un respetuoso reconocimiento a su trayectoria y aportaciones. pic.twitter.com/AZg50i4FDq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2026

Diputados de todas las bancadas rinden homenaje póstumo a Zenyazen Escobar

Al homenaje póstumo se sumaron diputados de todas las bancadas legislativas, quienes recordaron el trabajo de Zenyazen Escobar tanto en el Congreso de Veracruz como en la Cámara de Diputados.

Legisladores de la oposición y aliados de Morena expresaron sus condolencias por la muerte del diputado federal, entre ellos Federico Döring, del PAN, y Sergio Gil, de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la diputada del PRI, Lorena Piñón, demandó que se esclarezca el caso de la muerte de Zenyazen Escobar y advirtió sobre los índices de violencia que también han tocado de cerca al Congreso de la Unión.

Del lado de Morena, la legisladora Paola Tenorio expresó su solidaridad con los familiares y deudos de su compañero de bancada, además de destacar la trayectoria de Zenyazen Escobar, desde su paso por el Congreso local de Veracruz hasta su llegada a la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, Adrián González, del Partido del Trabajo, pidió que el caso se resuelva lo más pronto posible. Jonathan Puerto, del Partido Verde, reconoció la lucha social que Zenyazen Escobar impulsó en Veracruz.

Cuitláhuac García asiste al homenaje póstumo de Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados

Además de familiares y seres queridos de Zenyazen Escobar, al homenaje póstumo en la Cámara de Diputados asistió Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz.

Cabe recordar que Zenyazen Escobar fue titular de la Secretaría de Educación de Veracruz durante la administración de Cuitláhuac García, entre 2018 y 2023.