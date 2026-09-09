Las investigaciones por la muerte de Zenyazen Escobar suman una nueva incógnita, luego de que imágenes de las cámaras de vigilancia de la caseta de Plan del Río, en Veracruz, revelarían que el diputado federal de Morena no viajaba solo antes de ser encontrado sin vida dentro de su vehículo.

De acuerdo con información publicada por Plumas Libres , las grabaciones serían relevantes para reconstruir los últimos movimientos de Zenyazen Escobar, pues permitirían determinar quién lo acompañaba, dónde habría abordado el automóvil y si posteriormente descendió del vehículo.

¿Quién acompañaba a Zenyazen Escobar?

La información señala que Zenyazen Escobar habría salido de Xalapa, Veracruz con dirección a Cardel, donde presuntamente tendría una reunión; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado públicamente la identidad de la persona que aparece como su acompañante.

El caso de Zenyazen Escobar permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo las indagatorias por la muerte del legislador y la Fiscalía de Veracruz.

Ricardo Ahued descartó un atentado contra Zenyazen Escobar (@cguerreromtz / X )

Las imágenes de la caseta de Plan del Río podrían ser una pieza clave para establecer la ruta que siguió Escobar y esclarecer qué ocurrió antes de su muerte.

La revelación también abre interrogantes sobre el personal de seguridad que solía acompañar al diputado Zenyazen Escobar, pues según el reporte, Escobar acostumbraba trasladarse con escoltas y operadores cercanos, por lo que las autoridades deberán establecer quiénes estuvieron con él durante sus últimos movimientos.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha determinado públicamente las circunstancias exactas de la muerte de Zenyazen Escobar, por lo que la identidad del supuesto acompañante y lo ocurrido antes de que Escobar fuera localizado continúan siendo parte de las incógnitas del caso.