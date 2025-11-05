A través de sus redes sociales oficiales, Omar García Harfuch confirmó la detención de Daniel “N” mejor conocido como “el Dany” en Culiacán, Sinaloa, y quien tenía orden de arresto en Estados Unidos por parte del FBI.

“Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a Daniel “N”, alias “El Dany” de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de arresto y ficha roja del FBI" Omar García Harfuch

“El Dany” bera objetivo prioritario de Estados Unidos, revela Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Daniel Silvestre Manjarrez, alías “el Dany” quien era un objetivo prioritario para Estados Unidos.

Esto por los delitos de distribución de fentanilo y conspiración para la misma; García Harfuch confirmó que “el Dany” contaba con orden de arresto y ficha roja del FBI.

La detención de Daniel “N” se realizó en Culiacán, Sinaloa gracias a un operativo coordinado entre el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agencias internacionales.

Asimismo, se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para la captura de “el Dany”, ciudadano estadounidense.

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel “N”, alias “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de… pic.twitter.com/nW0jKcVIHN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2025

Se sabe que Daniel “N” era buscado desde hace varios años por Estados Unidos, y es señalado como pieza clave de una estructura criminal de distribución de fentanilo y drogas químicas.

En el comunicado emitido por Omar García Harfuch, Daniel “N” fue localizado en un inmueble de la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, Sinaloa en donde se revela que se escondía desde hace tiempo.

Al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia “el Dany”, al cual le marcaron el alto y comprobaron su su identidad.

De momento, Daniel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, en donde se definirá su situación legal y se integrará la carpeta de investigación del caso.

También se informa que, posteriormente, “el Dany” será entregado a las autoridades que lo requieren.