Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención de seis integrantes de una célula criminal en Culiacán, Sinaloa.

Entre los capturados se encuentran dos que habían sido detenidos en diciembre pasado pero liberados por un juez:

José Manuel N, Mono Canelo Juan Carlos N, Chango

Al recapturarlos, Omar Garcia Harfuch afirmó que se acaban sus sus operaciones criminales.

Abaten a Luis Ezequien N, El Morral,en Culiacán

Sobre el líder de la célula criminal, Luis Ezequiel N, alias El Morral, se informó que fue abatido cuando atacó a la autoridad.

Los delitos que se le imputaran a los seis detenidos son:

Homicidio

Narcotráfico

Secuestro

Agresiones con armas

Y es que se les confiscaron ocho armas de fuego en el operativo emprendido en Culiacán, Sinaloa, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Desmantelan narcolaboratorio en Culiacan, Sinaloa con fentanilo, metanfetamina y más

El día anterior, también en Culiacán, Sinaloa, la SSPC aseguró más de 500 kilos y 130 litros de metafetamina.

Además 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo en un narcolaboratorio con más de tres mil 400 litros y una tonelada de precursores químicos.

También en Cosalá, Sinaloa, destruyeron un área de concentración con mil 550 litros y 275 kilos de sustancias químicas.