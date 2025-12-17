El expolicía de la Fiscalía General del Estado, Carlos Humberto Quintero Flores sería una de las víctimas de una balacera en Nuevo Culiacán, Sinaloa, la tarde del miércoles 17 de diciembre de 2025

Acorde con lo que se sabe fue frente a un expendio de cervezas junto a un establecimiento de mariscos en la colonia Nuevo Culiacán que tuvo lugar el ataque armado, sobre avenida Nicolás Bravo.

Expolicía de la Fiscalía de Sinaloa es asesinado en Nuevo Culiacán

Alrededor de las 15:00 horas, tuvo lugar un ataque armado en la avenida Nicolás Romero entre Bahía a Agiabampo y Golfo de California en Nuevo Culiacán, que dejó dos muertos.

Los agresores hasta el momento no identificados, habrían huido con rumbo desconocido, por lo que no habría detenidos pero sí se señalan al menos dos muertos.

Se menciona a su vez que habría otra persona herida, sin embargo, no se ha confirmado de parte de la Fiscalía General del Estado, quienes arribaron al sitio en donde un expolicía de inteligencia fue asesinado.

En breve más información...