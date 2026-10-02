La reportera de Gamavisión, Alma de la Rosa Flores está siendo tendencia tras sufrir un accidente en vivo, al ser atropellada junto a su camarógrafo Cristo Morales en medio de la noticia sobre un deslave.

Alma de la Rosa Flores y su reportero fueron atropellados por una camioneta tipo Jeep, luego de que el conductor perdió el control del vehículo debido al pavimento mojado que ha dejado las fuertes lluvias en Monterrey.

Tras el incidente, Alma de la Rosa Flores y su reportero fueron llevados a un hospital para entender lesiones leves y tomar estudios para descartar alguna afectación más tras ser atropellados.

¿Quién es Alma de la Rosa Flores?

Alma Mireya de la Rosa Flores es una reconocida periodista y reportera mexicana de Monterrey, Nuevo León.

Cuenta con una trayectoria de 37 años en medios, actualmente trabaja para Gamavisión Noticias y el grupo Dominio Medios.

¿Quién es Alma de la Rosa Flores? Reportera de Gamavisión (especial )

¿Qué edad tiene Alma de la Rosa Flores, reportera de Gamavisión?

No se tiene datos públicos sobre edad de Alma de la Rosa Flores, reportera de Gamavisión

¿Quién es el esposo Alma de la Rosa Flores?

Se desconoce la vida privada de Alma de la Rosa Flores.

¿De qué signo zodiacal es Alma de la Rosa Flores, reportera de Gamavisión?

Al no tener el dato de su fecha de nacimiento, no se puede precisar el signo zodiacal al que pertenece Alma de la Rosa Flores.

¿Cuántos hijos tiene Alma de la Rosa Flores?

No se conoce si Alma de la Rosa Flores tiene hijos.

¿Qué estudio Alma de la Rosa Flores, reportera de Gamavisión?

Según información del gremio en el Noreste de México, Alma de la Rosa Flores estudió la carrera de Periodismo / Ciencias de la Comunicación.

¿En qué ha trabajado Alma de la Rosa Flores?

Alma de la Rosa Flores cuenta con una destacada trayectoria de 37 años en el ámbito informativo siendo reportera cubriendo distintos temas desde el gobierno estatal hasta en el ámbito local.

Actualmente Alma de la Rosa Flores laborando para la televisora de Monterrey, Gamavisión Noticias y el grupo Dominio Medios.