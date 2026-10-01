Ricardo Monreal prevé que entre 130 y hasta 150 diputados de Morena busquen la reelección en 2027, pese al llamado del partido por reforma constitucional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados declaró su estimación en conferencia de prensa, en donde recordó que es la última reelección.

Pese a esto, el diputado de Morena todavía no ha decidido si buscará la reelección en 2027, ya que asegura, si el partido lo necesita se inscribirá, pero está a su disposición.

Ricardo Monreal estima que hasta 150 diputados de Morena buscarían reelección en 2027

Con base en diversas pláticas con sus compañeros de bancada, Ricardo Monreal señaló una cifra aproximada de diputados que buscarán repetir en el cargo en las elecciones 2027.

Entre 130 y 150 diputados podrían buscar la reelección tras registrarse en la convocatoria de Morena, la cual abrió este jueves 1 de octubre, como dio a conocer el partido.

Aunque Ricardo Monreal destacó que todos serán sometidos a una encuesta en sus distritos, tras la cual Morena definirá a sus coordinadores para los comicios de 2027.

Ricardo Monreal recalcó que verá qué sucede en las próximas semanas, ya que es la última ocasión en que tanto diputados como alcaldes pueden buscar una reelección.

Afirmó a su vez que los diputados no sólo podrán buscar su reelección en 2027, también podrían inscribirse al proceso interno de Morena para una alcaldía.

Pero todos los aspirantes deberán respetar los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, que vigilará también que no se haga uso de los recursos públicos.

Ricardo Monreal pone a disposición de Morena su reelección en 2027

Referente a si participará en las próximas elecciones, Ricardo Monreal declaró que no ha decidido, ya que está a disposición de Morena, si el partido todavía lo necesita en la Cámara de Diputados.

Añadió que por ello, no se ha inscrito en el proceso y no decidirá hasta que Morena decida su reelección, en caso contrario se dedicará sólo a dar clases en la Facultad de Derecho.

De momento, tal como aclaró la directiva de Morena, en caso de optar por la reelección, los diputados federales y locales no necesitarán pedir licencia para el proceso interno.