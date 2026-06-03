Verónica Noemí Camino Farjat es una política mexicana originaria de Yucatán que se desempeña como senadora de la República y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Militante de Morena desde 2021, ha desarrollado una carrera política y administrativa en el ámbito estatal y federal, destacando por su paso por el Congreso de Yucatán y la Cámara de Senadores.

¿Quién es Verónica Camino Farjat?

Verónica Camino Farjat es una abogada y política yucateca con trayectoria en la administración pública, la educación superior y el Poder Legislativo. Antes de llegar al Senado de la República se desempeñó como diputada local en Yucatán, donde presidió la Mesa Directiva del Congreso estatal y consolidó su presencia en la política local.

Uno de los episodios más relevantes de su carrera ocurrió en febrero de 2021, cuando dejó la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para incorporarse a Morena, decisión que tuvo repercusión en el ámbito político nacional.

Desde entonces ha desarrollado su actividad legislativa desde las filas de Morena, participando en iniciativas y reformas impulsadas por la Cuarta Transformación.

Verónica Camino Farjat, senadora de Morena por Yucatán. (@verocaminof/Instagram)

¿Qué edad tiene Verónica Camino Farjat?

Verónica Noemí Camino Farjat nació el 19 de noviembre de 1983 en Yucatán. Actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es el esposo de Verónica Camino Farjat?

La senadora mantiene su vida personal fuera del foco público y no existen datos confirmados sobre su situación sentimental actual.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Camino Farjat?

Verónica Camino Farjat nació el 19 de noviembre, por lo que corresponde al signo zodiacal Escorpio, perteneciente al elemento agua.

Dentro de la astrología, este signo suele asociarse con la determinación, la intensidad y la capacidad de liderazgo.

¿Verónica Camino Farjat tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si la senadora tiene hijos.

¿Qué estudió Verónica Camino Farjat?

Verónica Camino Farjat cuenta con formación especializada en derecho, administración pública y políticas públicas:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Marista.

Maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Mayab.

Doctorado en Gestión Estratégica en Políticas Públicas.

¿En qué ha trabajado Verónica Camino Farjat?

Verónica Camino Farjat ha desarrollado su trayectoria profesional en la administración pública, la academia y la política. Entre los cargos más relevantes de su carrera destacan: