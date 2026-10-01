Citlalli Hernández aclaró en sus redes sociales qué funcionarios deberán renunciar a su cargo en caso de que busquen una diputación en Morena para las elecciones 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena hizo dicha aclaración junto a su llamado para organizar las coordinaciones en los 300 distritos del país.

El registro de aspirantes para las Coordinaciones Distritales Federales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre.

Citlalli Hernández aclara qué funcionarios deberán renunciar para buscar diputación de Morena

Funcionarios estatales y federales están obligados a presentar su renuncia si buscarán una diputación con Morena en cualquiera de los 300 distritos del país, como explicó Citlalli Hernández.

Citlalli Hernández aclara: funcionarios deberán renunciar para buscar diputación (Citlalli Hernández)

Sin embargo, los alcaldes, así como diputados federales y estatales, no necesitarán ni renunciar ni solicitar licencia para el proceso interno de Morena, como ocurre con otros cargos.

Aunque no dio a conocer los motivos detrás de esta decisión, Citlalli Hernández destacó que las coordinaciones distritales tienen como responsabilidad la organización territorial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los requisitos completos para contender por una diputación de Morena; sin embargo, se adelantó que deberán distinguirse en su compromiso.

Ya que Morena destacó en su convocatoria que lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México y profundizar la Transformación en el país para las elecciones 2027.

Citlalli Hernández aclara: funcionarios deberán renunciar para buscar diputación (Citlalli Hernández)

Morena recalca atributos a considerar para una diputación rumbo a 2027

Citlalli Hernández recordó que será a más tardar el 31 de diciembre de 2026 que se den a conocer los resultados para las diputaciones de Morena rumbo 2027.

Por lo mismo, una vez concluido el registro de candidatos, la Comisión Nacional de Morena que preside revisará las solicitudes para hacer una valoración integral de:

Trayectoria política y social

Reconocimiento territorial

Atributos éticos

Formación Política

Compromiso con las causas de la Transformación

Por ello, el registro no implica que Morena apruebe de manera automática ni que se otorgue la coordinación distrital, es decir, la posible candidatura a una diputación.

Y hace un llamado a los aspirantes a contribuir en un proceso que fortalezca la unidad de Morena y respete la pluralidad, ya que el bienestar del pueblo está por encima.